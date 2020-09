ZAGREPČANKA ISPRED OČIJU SVIH IZ KVARTA VRŠILA VELIKU NUŽDU: ‘Dobila sam kaznu od 450 kn, žao mi je, ali morala sam…’

Ono što je ovu ženu uvalilo u nevolju jest činjenica da je sve oko nje u tom trenutku bilo puno prolaznika i stanara zgrade

Jedna 56-godišnja žena dugo će pamtiti obavljanje velike nužde usred bijela dana ispred zgrade u Tenžerinoj ulici u Zagrebu. Kako piše Jutarnji list, S.S. je majka dvoje djece te je nedavno dobila kaznu od zagrebačkog Prekršajnog suda i to u iznosu od 450 kuna jer je obavila veliku nuždu u javnosti. Zbog loših imovinskih prilika, ova je žena oslobođenja plaćanja troška prekršajnog postupka.

Sve se zbilo 16. ožujka oko 14.15 sati kada se vozila Vukovarskom ulicom. U jednom trenutku snašla ju je nemoć pa je automobilom ušla u zagrebački kvart Vrbik pa stala ispred kućnog broja 7. Jutarnji list piše da je žena munjevito izašla iz vozila i obavila veliku nuždu. Ono što ju je uvalilo u nevolju jest činjenica da je sve oko nje u tom trenutku bilo puno prolaznika i stanara zgrade. Zato nije trebalo dugo da ovu ženu kontaktira policija.

‘Osjećam se krivom, ali morala sam to učiniti…’

Nakon istraživanja, policija je S.S. prijavila za kršenje članka 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, što zapravo znači da je vrijeđala moralne osjećaje građana i to samo 50-ak metara od kultne Zagrepčanke u kojoj mnoge firme imaju urede. Između ostalog, tamo su prostorije zagrebačkog tužiteljstva.

“Doista sam toga dana izašla iz automobila i na javnoj površini obavila veliku nuždu. Iskreno mi je žao. Osjećam se krivom. Ali, imala sam silni pritisak i morala sam to učiniti. Molim sud da me blago kazni jer mi je doista žao što sam to učinila”, prenosi Jutarnji list izjavu optužene iz sudnice.

U presudi stoji da je kazna od 450 kuna primjerena jer odgovara težini počinjenog prekršaja i stupnju povrijeđenosti zaštićenog dobra.