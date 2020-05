ZAGREPČANIN SE DOSJETIO KAKO KUPITI POVOLJNIJE: Izrađivao lažne bar kodove pa ih lijepio na skuplje proizvode

Muškarac u Zagrebu izradio lažne bar kodove koje je lijepio u jednoj trgovini na visokotlačne perače kako bi ih kupio jeftinije

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom zbog sumnje da je počinio četiri kaznena djela “Krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega” i tri kaznena djela prijevare, od čega je jedno ostalo u pokušaju, izvijestili su iz PU zagrebačke. Naime, sumnja se da je osumnjičeni od početka siječnja do 9. veljače 2020. godine na području Novog Zagreba, neovlašteno izradio najmanje tri kopije znaka za obilježavanje robe tzv. “bar kodove” za identifikaciju proizvoda. Cijena koja se prikazivala prilikom identifikacije tog lažno izrađenog bar koda iznosila je oko 500 kuna, kao i cijena visokotlačnog perača.

Takve krivotvorene znakove potom je 9. veljače i 11. travnja uporabio kao prave. Sumnja se da je tada došao u trgovinu u Gospodskoj ulici u Donjem Stupniku te krivotvorenim znakom označio visokotlačni perač istog proizvođača, no drugog modela i skuplje prodajne cijene od oko 2300 kuna. Proizvod je zatim predao blagajnici radi plaćanja koja je, ništa ne sumnjajući, proknjižila netočne podatke o vrijednosti artikla. Na štetu svog poslodavca, tako je u oba navrata za kupovinu svakog od proizvoda, umjesto 2300 kuna naplati tek 500 kuna.

49-godišnjak je tako pribavio imovinsku korist u iznosu od 3600 kuna te je za isti iznos oštetio trgovačko društvo iz Zagreba. Do navedene trgovine u istoj namjeri došao je i 14. travnja 2020. godine oko 12.50 sati. Na isti način krivotvorenim znakom označio je istovrsni proizvod, no dolaskom do blagajne, u namjeri da ih i ovaj put dovede u zabludu, spriječili su ga zaposlenici trgovine koji su zatražili intervenciju policije.