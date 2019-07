ZAGREPČANIN (33) U SELCU POKUŠAO SILOVATI DJEVOJKU (18) U NESVIJESTI: Došla je k svijesti i uhvatila ga za vrat

Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo

33-godišnji Neđib O. iz Zagreba u Selcu je pokušao silovati 18-godišnju djevojku. Tereti ga se da je 13. srpnja u kasnim večernjim satima u blizini autobusne stanice na magistrali nasrnuo na jedva punoljetnu djevojku, javlja Novi list.

Ona je izgubila svijest, a on ju je pokušao silovati. Budući da je došla k svijesti, plan mu je propao, no on nije htio odustati, piše Novi list. Ponovno joj se približio i konačno odustao nakon što ga je djevojka uhvatila za vrat.

Napadač je uhićen i nad njim je provedena istraga, nakon čega je priveden na ispitivanje u riječko Općinsko državno odvjetništvo. Porekao je zlostavljanje.

Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci odredio mu je istražni zatvor zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.