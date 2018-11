ZAGREB JOŠ UVIJEK U NEVJERICI ZBOG OKRUTNOG DVOSTRUKOG UBOJSTVA: ‘Tko god je to učinio, to je zvijer’

Policija vjeruje kako su Marica i Siniša ubijeni u subotu prijepodne negdje poslije 7.30 sati

Brutalno ubojstvo 76-godišnje Marice i njezina posinka 50-godišnjeg Siniše Minkovića zaprepastilo je zagrebačku četvrt Struge.

Vjerojatno ubijeni nožem

“Živjeli su skromno i trošili samo na najosnovnije stvari. Vjerojatno su imali ušteđevinu”, tvrde poznanici, piše 24sata.

Zagrebačka policija nakon obavljenog očevida potvrdila je da je riječ o dvostrukom ubojstvu, međutim u ovoj fazi istrage ne zna se je li riječ o jednom ili više počinitelja. Neslužbene informacije govore kako su najvjerojatnije ubijeni nožem koji do sada nije pronađen, te se prepostavlja kako ga je sa sobom ponio počinitelj.

‘Tko god da je to učinio, to je zvijer’

“Tko god je to učinio, to je zvijer, to je životinja! Oni su tako dobri i dragi ljudi bili. Siniša je bio duša od čovjeka. Bio je bolestan, ali često je dolazio kod nas i igrao se s mojom djecom. Mene ona pitaju tko će se sad igrati s njima kad ga nema?”, izjavila je rođakinja žrtava, piše 24sata.

Mještani pričaju da je Siniša primao invalidninu i mirovinu od pokojnog oca, dok je Marica primala svoju mirovinu, te da su imali štednju u banci.

Policija vjeruje kako su Marica i Siniša ubijeni u subotu prijepodne negdje poslije 7.30 sati. Susjed je tijela pronašao oko 12:50.