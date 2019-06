ŠTO SE DOGODILO U ZADRU? Mladić optužuje Daruvarca da ga je tukao, ali policijska istraga govori drugačije

Darko Kovačević Daruvarac ponovno je bio glavni akter fizičkog obračuna u Zadru

Zadranin Ivan Basa (35) odlučio je medijima reći detalje jučerašnjeg obračuna u kojem se našao s okorjelim nasilnikom Darkom Kovačevićem Daruvarcem. Sukob se dogodio u Trgovačkom centru Supernova, piše Zadarski.hr. Iako su jučer informacije bile da Daruvarac nije sudjelovao u tučnjavi, Basa tvrdi suprotno.

“‘Što je, jazavče?’ rekao mi je Daruvarac iz bijelog Mercedesa ‘ATM’ njemačkih tablica prije nego što je počeo incident koji je kulminirao ispred trgovine ‘Zara’ u Trgovačkom centru Supernova, ispričao je Basa i opovrgnuo medijske napise da je on prvi potegnuo nož na Daruvarca.

Sukob je, prema njegovim riječima, počeo na parkiralištu ispred Trgovačkog centra, gdje je on najprije ugledao bijeli Mercedes, a onda u njemu i Daruvarca.

Napao ga zbog pretučene djevojke

“Prišao sam da vidim je li to on, a nakon što me vidio i nazvao jazavcem, odvratio sam mu ‘što je pi…’ nakon čega me zalio pićem iz limenke po licu. Situacija je bila prijeteća, pa sam uzeo dva kamena, a i izvadio sam nožić, legalni, dug četiri prsta, malo nazubljen. Htio sam ih prestrašiti, no on i prijatelj su me stali gađati kamenjem, pa sam pobjegao u Supernovu. Krenuli su za mnom, a ja sam se sapleo i pao”, rekao je 35-godišnjak koji dosad nije poznavao Daruvarca, ali je prijatelj s obitelji 18-godišnje Zadranke zbog čijeg je premlaćivanja Kovačević nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora.

“Kada sam pao, Daruvarac me udario više puta nogom u glavu. Krenuo mi je uzeti nož i tako se sam porezao. Ovaj drugi koji je bio s njim ima 130 kilograma, on me gnječio i davio. Nisam mogao disati, Da nije bilo drugih ljudi izgubio bih svijest. U jednom sam mu trenutku čak rekao da me okrene na bok da mogu uhvatiti zraka, no nije me htio pustiti.

Obojica u bolnici

Situacija je postala kritična, no već se dosta ljudi bilo okupilo i počelo zvati policiju, pa je to krenuo učiniti i Daruvarac, ali nije znao koji broj treba okrenuti. Rekao sam mu pritisni 112, pa je tako i učinio. Pomogao sam mu u tome, tako da shvati kakav je”, ispričao je Basa, kojeg je policija privela zajedno s Kovačevićem i Igorom Babićem.

Basa je zbog glavobolje prevezen u zadarsku Opću bolnicu, gdje je zbog posjekline na šaci završio i Daruvarac.

“Zna on tko sam ja, zato me i napao. On je pretukao tu jadnu curu, a ja sam stao u njezinu obranu. Prozivao sam ga i na društvenim mrežama. Mislim da je odavno trebao biti u zatvoru, no očito je da u ovoj državi ništa ne funkcionira kako treba. Postalo je neizdrživo, a pitanje je što će se sve zbog ove situacije još dogoditi. Postalo je opasno”, tvrdi Basa.

Daruvarac bolje prošao

Dodao je kako stoji iza svega što se dogodilo, ali ne vjeruje da će Kovačević za to snositi i posljedice na sudu.

“Njemu je odmah došao odvjetnik i sve je brzo sredio. Ja još čekam u bolnici na Hitnom prijmu da mi izvade krv, a i nisu baš bili ugodni prema meni. On je bolje prošao. Vidjet ćemo što će na kraju biti”, zaključio je Basa.

Policija demantira Basu: Njega terete za pokušaj teške tjelesne ozljede, prijetnju i oštećenje tuđe stvari

No, PU zadarska objavila je priopćenje kojim pobija Basine navode.

“Do sada je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je su se na parkiralištu trgovačkog centra u automobilu nalazili 32-godišnjak i 36-godišnjak kada je sa suvozačeve strane prišao 35-godišnjak i tom prilikom 32-godišnjaku uputio prijetnje i oštrim predmetom mu pokušao nanijeti tjelesne ozljede. 32-godišnjak je tom prilikom zadobio lake tjelesne ozljede

dok su na vozilu nastala oštećenja. Kada su se pokušali s vozilom udaljiti s parkirališta, 35-godišnjak je prema vozilu bacio kamenje. Nakon čega su se zaustavili i krenuli za 35-godišnjakom prema trgovačkom centru, gdje je u unutrašnjosti pao na pod i tom prilikom su ga uhvatili. U službenim prostorijama u tijeku je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom zbog kaznenih djela teška tjelesne ozljeda u pokušaju, prijetnja prema 32-godišnjaku i oštećenje tuđe stvari”, navodi policija.