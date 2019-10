ZADRANI SVJEDOČILI MUČNIM PRIZORIMA: Ovršili obitelj, navlačili stariju ženu po podu, a sve zbog nevjerojatnog spora

Mi smo se bez problema uknjižili u zemljišnim knjigama”, rekao je Todorović kojeg je ubrzo nakon isplate šokirala činjenica da se između bivših vlasnika, Španovića i Fodora, vod spor oko vikendice

Obitelj Todorović iz Međimurja danas je proživjela tešku obiteljsku dramu, ovršena im je vikendica u Zadru. Na ovrhu su došli i predstavnici Živog zida, kao i Ivan Pernar. Ovrha nije protekla mirno, a intervenirala je i policija, javlja Zadarski.hr.

Problemi su počeli prije čak 22 godine kada je obitelj Todorović iz Međimurja odlučila kupiti vikendicu u Sabunikama, stotinjak metara udaljenu od mora. Nekretninu su kupili od Branka Fodora za 115 tisuća tadašnjih maraka i to u dvije rate. Oba su iznosa uplaćena 1997.

Sve se činilo u redu

“Kada sam kupovao vikendicu, dobio sam i kupoprodajni ugovor sklopljen između Fodora i prvog vlasnika Kuzmana Španovića koji je vikendicu izgradio. U njemu piše da je kuća isključivo Fodorovo vlasništvo i da nije opterećena nikakvim uknjižbama. Mi smo se bez problema uknjižili u zemljišnim knjigama”, rekao je Todorović kojeg je ubrzo nakon isplate šokirala činjenica da se između bivših vlasnika, Španovića i Fodora, vod spor oko vikendice u Sabunikama, gdje i njega pozivaju za sudskog svjedoka. Španović je i dalje polagao prava na nekretninu, tvrdeći da ga Fodor nije do kraja isplatio zbog čega je podigao i tužbu za prijevaru.

Na kraju je obitelj dobila tužbu

“Sud je to odbio i presudio da smo mi legalni vlasnici. Nakon toga Španović tuži nas, tvrdeći kako su me upozoravali da ne ulazim u sumnjivu kupnju. To upozorenje stiglo je putem faksa u kojem Španović piše ‘da upadam u zamku koji mu namješta Branko Fodor predajući mi kuću koju je prevarom prenio na sebe’. Taj faks nikada nisam dobio a telefonski mi nikada ništa nije rekao i ako smo dva puta razgovarali”, kaže Milovan Todorović koji je na kraju, Odlukom Općinskog suda u Zadru iz lipnja prošle godine, ostao bez nekretnine koju mora vratiti prvim vlasnicima, obitelji Španović.