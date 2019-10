GLASNOGOVORNIK ZADARSKOG SUDA PRIZNAO: ‘Nismo još ispitali silovanu djevojku, to je tek zakazano’

‘Tek je zakazano njezino ispitivanje. Ne znam točno za koji termin jer smo tek dobili prijedlog državnog odvjetnika u tom predmetu’

Sa zadarskog Županijskog suda stižu loše vijesti i to za žrtvu višestrukog grupnog silovanja jer još nije poznat termin kada će biti ispitana. Hrvoje Visković, glasnogovornik spomenutog suda danas se ponovno obratio medijima o slučaju grupnog silovanja 15-godišnjakinje kod Zadra. Od njega je javnost saznala da žrtva još nije ispitana, prenosi Index. Također, osvrnuo se na odluku izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Zadru koje je petorici osumnjičenih za silovanjem odredio istražni zatvor.

“Svaka odluka je podložna kontroli. Suci istrage imaju između 500 i 600 odluka godišnje, 5 do 10 posto odluka se preinači. Sudac istrage u ovoj fazi odlučuje isključivo o istražnom zatvoru i o pretragama mobitela ili prostora”, rekao je Visković te dodao da je 90 posto prvotne odluke suca Ivana Markovića potvrdilo i izvanraspravno vijeće. Upravo u tih deset posto i jest kvaka jer je to odluka o tome da osumnjičeni ipak odu u istražni zatvor, dok ih je odluka suca Markovića pustila da se brane sa slobode.

Ne zna se termin ispitvanja žrtve

Visković se osvrnuo i na bolovanje suca Markovića pa je kazao da to ništa ne znači jer je on kao sudac istrage već donio odluku, a daljnji postupak prepušten je Državnom odvjetništvu. Glasnogovornika zadarskog Županijskog suda novinari su pitali kada će silovana tinejdžerica biti ispitana, na što je on odgovorio da ne zna.

“Tek je zakazano njezino ispitivanje. Ne znam točno za koji termin jer smo tek dobili prijedlog državnog odvjetnika u tom predmetu”, rekao je Visković.

Osim djevojke, treba biti ispitano i par svjedoka, kazao je glasnogovornik.

