ZADARSKI SUD ISPITAO ŽRTVU GRUPNOG SILOVANJA: Ispitivanje je trajalo cijeli dan

Maloljetnica iz okolice Zadra, koja je prijavila skupinu mladića za grupno silovanje i ucjenu, danas je dala svoj iskaz na zadarskom Županijskom sudu, javlja HRT. Navodno je skoro cijeli dan ispitivana putem videoveze. Neslužbeno se doznaje da još uvijek nisu ispitani svjedoci.

Petorica punoljetnika su od prošlog četvrtka u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a potvrđeno je da su svi prijavljeni za spolni odnos bez pristanka, a jedan od njih je prijavljen i za silovanje.

Kaznenim zakonom su predviđene kazne za spolni odnos bez pristanka od jedne do deset godina, za silovanje od tri do 15 godina, a za bludne radnje do jedne godine, iskorištavanja djece za pornografiju od jedne do osam godina, za prijetnje do tri godine i za nanošenje ozljeda od jedne do osam godina zatvora. Za sva ta kaznena djela protiv mladića otvorena je istraga.

