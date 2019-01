ZA NJEGA JE NA SP-U SVE MOGUĆE: ‘Bit ćemo nezgodni svima i bolje je da nas ne vide kao favorite’

Hrvatsku prvi susret na Svjetskom prvenstvu očekuje u petak, 11. siječnja u Munchenu protiv Islanda.

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je u Poreču Crnu Goru sa 34-22 (14-12) u pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo u Njemačkoj i Danskoj. Najefikasniji u redovima Hrvatske bio je Manuel Štrlek sa šest golova.

“Htio bih se zahvaliti publici. Poreč je sjajan grad i odlično su nas ugostili. Mi smo još u jakom treningu i teške su nam noge. Trebalo nam je vremena dok krenemo u utakmicu, no to nam ne smije biti izgovor. Primili smo dosta lakih golova s vanjskih pozicija, pogotovo s desnog vanjskog. Siguran sa da ćemo u ovih pet-šest dana popraviti neke stvari, pogotovo kad dobijemo na svježini. To bi trebalo puno bolje izgledati”, rekao je Štrlek za RTL.

Osvrnuo se zatim na nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Utakmicu po utakmicu

“Bit ćemo nezgodni svima na prvenstvu i možda je bolje da nas mediji ne svrstavaju u favorite na prvenstvu. Idemo odigrati jedno dobro prvenstvo, ići utakmicu po utakmicu, imamo kvalitetne igrače i sve je moguće”, izjavio je pa se vratio na utakmicu.

“Drugo poluvrijeme je izgledalo bolje. Znamo da je u današnjem rukometu šest na šest teško bilo koga pobijediti. Trebamo težiti toj brzoj igri i zabijati iz kontre i polukontre i tako možemo napraviti velike stvari. Ako ćemo igrati šest na šest i nećemo vući, bit će teško. Kažem, još su nam teške noge i fali eksplozivnosti, ali to će doći i siguran sam da ćemo letjeti po terenu kad dođe prvenstvo”, rekao je. Osvrnuo se na sjajnu izvedbu mladih snaga.

“Čestitam svim mladim igračima, pogotovo onima koji su danas debitirali. Mislim da su stvarno svi zadovoljili, svi su dali sve od sebe i poginuli na terenu. To je i nama starijima veliki motiv kad vidimo mlađe da grizu. Uvijek treba pozitivno gledati na zdravu konkurenciju. Imamo veliku bazu mladih igrača i dobru školu rukometa, a mladi igrači kod nas uvijek dolaze u velikom broju”, završio je.