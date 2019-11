VRHOVNI SUD ODOGODIO IZRICANJE PRAVOMOĆNE PRESUDE DAVIDU KOMŠIĆU: Njegova obrana smatra da je suca pristran, tražili izuzeće

Vrhovni sud ne može donijeti pravomoćnu presudu jer je stigao zahtjev za izuzećem suca izvjestitelja, jer je navodno pristran u ovom slučaju

Vrhovni sud danas je trebao donijeti pravomoćnu presudu u slučaju Davida Komšića koji je s 88 uboda nožem prije dvije i pol godine ubio 18-godišnju Kristinu Krupljan. Sud je već ranije djelomično prihvatio njegovu žalbu te mu smanjio kaznu zatvora s 30 na 25 godina. Na to se Komšićev odvjetnik, Veljko Miljević žalio tražeći da se njegovog klijenta osudi za kazneno djelo usmrćenja, koje sa sobom nosi kaznu od 10 godina zatvora. O tome je danas sud trebao odlučivati, no stigao je zahtjev za izuzećem suca izvjestitelja, jer je on navodno pristran, doznaje Index.

Progovorio 25 mjeseci nakon ubojstva

Komšić se tijekom većeg dijela suđenja branio šutnjom. Tek je prilikom odluke o smanjenju kazne, 25 mjeseci od ubojstva, progovorio prvi put.

“Poštovani sude, ja sam, kad sam došao sebi, zamolio oca da me odvede na policiju gdje sam sve priznao kao i na DORH-u, izrazio sam žaljenje. Kao dijete sam imao psihičkih poteškoća pa ne mogu razjasniti sam događaj. Izražavam veliko žaljenje, žao mi je Kristinine i moje obitelji. Ne prođe dan da se ne sjetim Kristine, sjetim je se svaki dan kad gledam neki film kojeg smo skupa gledali i kad slušam neku pjesmu koju smo skupa slušali. Svaku noć razmišljam o njoj. Svoj život bih dao da joj još jednom kažem da je volim, sve mi jako teško pada”, rekao je tada Komšić.

Otmica, napad i prometna nesreća

U ožujku ove godine Komšić je s trojicom prijatelja nepravomoćno osuđen zbog otmice i napada na Kristinu. Osuđen je i zbog izazivanja prometne nesreće i travnju 2016. kada je autom pregazio pješaka koji je prelazio cestu. Krajem prošle godine je optužen i da je zajedno sa svojim prijateljima u studenom 2016. Kristini presjekao put automobilom te je vrijeđao, vikao na nju i razbio njeno vozilo.