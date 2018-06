VOZAČ AUTOBUSA PRETUKAO BAKU PRED UNUKOM (4): Žena je ozbiljno ozlijeđena, pljuje sukrvicu i mora na liječenje

‘Na njega je krenula i moja kćer, ali vozač je digao nogu kako bi i nju udario’

Sinoć oko 22 sata na splitskom Autobusnom kolodvoru, vozač autobusa tvrtke Autopoduzeće Imotski premlatio je 63-godišnju putnicu, nakon što ju je najprije verbalno napao. “Udario me šakama po glavi, potom koljenom nekoliko puta u prsnu kost da bi me na kraju udario nogom poput lopte pa sam odletjela i pala na peron”, požalila se nesretna žena portalu 24 sata.

Napao ju zbog vrećice

Ozlijeđena gospođa javila se iz splitske Hitne pomoći, gdje je ponovno završila jer joj se tijekom dana stanje pogoršalo. Kazala je da je jutros počela povraćati, na vratu je primijetila kvrgu te pljucka sukrvicu, a sumnja na štitnjaču. Morat će se nastaviti liječiti.

Gospođa je jučer u 17 sati krenula iz Zagreba prema Splitu sa svojom 4-godišnjom unukom. “Čim smo ušle u autobus vozač se počeo derati na mene zato što sam unijela pizzu u škarniclu za svoju unuku. Rekao mi je da neće on čistiti za mnom. Najžalosnije što je kasnije tijekom putovanja i sam on jeo iz vrećice pored sjedala. Odmah nakon napao me kada je vidio vrećicu iz dućana u kojoj sam nosila rezervnu odjeću za unuku”, prisjeća se putnica.

‘Ku*vo, treba te pretući’

Budući da je odbila maknuti spornu vrećicu, vozač je pozvao kontrolorku, koja u tome nije vidjela ništa loše te je objasnila da gospođa smije držati vrećicu iznad sjedala. Tijekom putovanja, žena se telefonski čula sa svojom kćeri i sve joj ispričala, a ona je odlučila zahtijevati od drskog vozača osobnu ispriku. Dovezla se na kolodvor u Splitu i pričekala autobus. “Kada ga je zatražila da nam se ispriča počeo ju je strašno vrijeđati nazivajući je ‘ku*vom koju treba pretući’. U tom trenutku sam otišla po svoj novi kofer, kada sam vidjela da je na njega vozač bacio bicikl i potpuno ga uništio”, prepričava unesrećena.

PUTNICA ZGROŽENA PONAŠANJEM VOZAČA AUTOBUSA: ‘Jedan mi je prijetio da će prditi, a drugi se hvalio veličinom svoje ‘stvari”

Tada joj je konačno pukao film te se odlučila obračunati s bezobraznim vozačem. Ušla je u bus i rekla mu kako se ponaša nekulturno prema jednoj baki i malom djetetu, nakon čega je ovaj poludio. “Udario me šakama po glavi, potom koljenom nekoliko puta u prsnu kost da bi me na kraju udario nogom pa sam odletjela i pala na nogostup kod perona. Sve je to gledala moja unuka od četiri godine koja pored mene vrišti jer joj tuku baku. Na njega je krenula i moja kćer, ali vozač je digao nogu kako bi i nju udario”, govori putnica.

Vozač dobio otkaz

Da stvar bude još gora, čitavo je vrijeme sve promatrao drugi vozač, koji ni u jednom trenutku nije priskočio u pomoć ženi i njezinoj obitelji, već je nezainteresirano gledao film. Kasnije je mirno prošao pored nje dok je ležala na podu. Nasreću, sve je vidio jedan turist, koji je gospođi ostavio svoj telefonski broj u slučaju da bi trebao svjedočiti na sudu. “Minutu kasnije vozači su se s perona odvezli autobusom dalje dok mi je muškarac koji me tukao sa smiješkom pokazivao srednji prst”, završava svoju tragičnu priču pretučena baka.

Slučaj je prijavljen Policijskoj Upravi splitsko-dalmatinskoj, nakon čega je pobješnjeli vozač dobio instantni otkaz, dok će njegov kolega snositi primjerene sankcije o kojima će javnost biti obaviještena, rekli su iz poduzeća za 24 sata i potvrdili svaku putničinu riječ. U tijeku je kriminalistička obrada pa još ne smiju iznositi nikakve detalje.