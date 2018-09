VOZAČ AUTOBUSA MRTAV PIJAN VOZIO PUTNIKE DO PULE: Zbog neodgovornog ponašanja ostaje 13 dana iza rešetaka i bez posla

U zatvoru u Puli bit će trinaest dana zadržan 47-godišnji vozač Autotransovog, odnosno Arrivinog, autobusa s područja Opatije, do okončanja prekršajnog postupka, objavio je Novi list

U zatvoru u Puli bit će trinaest dana zadržan 47-godišnji vozač Autotransovog, odnosno Arrivinog, autobusa s područja Opatije, do okončanja prekršajnog postupka. Policija je jutros, nakon što je uhitila i preko noći zadržala vozača kojemu je u srijedu oko 13 sati dok je vozio autobus na relaciji Rijeka – Pula izmjereno 2,58 promila alkohola, privela na Prekršajni sud, piše Novi list.

Iako mu ondje nije odmah izrečena sankcija, rješenjem je određeno njegovo zadržavanje u zatvoru na 13 dana. Vozaču će Prekršajni sud naknadno izreći sankciju, a prema riječima Nataše Vitasović iz Policijske uprave istarske, moguće kazne su zatvorska (do 60 dana), novčana (od 5.000 do 15.000 kuna) te zabrana upravljanja vozilom (do godinu dana).

Policija ga zaustavila na petlji Pula

Pulska prometna policija je zaustavila vozača na petlji Pula dok je prevozio 12 putnika. Budući da je bio u alkoholiziranom stanju vozač je uhićen, a po putnike je došao drugi autobus. Policija je vozača potom odvela u postaju i smjestila ga u posebne prostorije do otriježnjenja te ga ujutro odvela na sud, a potom predala u pulski zatvor.

“Ovim putem izražavamo žaljenje zbog krajnje neodgovornog ponašanja našeg vozača na liniji Labin-Pula te se ispričavamo svim putnicima koji su putovali navedenim autobusom. Koristimo ovu priliku da istaknemo kako je sigurnost svih sudionika u prometu jedno od temeljnih načela našeg poslovanja.”

“Za izolirani slučaj poput ovog nemamo nikakve tolerancije i najstrože ih kažnjavamo te u skladu s time dotičnog vozača očekuje izvanredni otkaz ugovora o radu i sudski postupak za naknadu štete,” odgovor je Autotransa na naša pitanja da komentiraju ovaj slučaj i o sankcijama koje čekaju vozača.