VODIČANI I ŠIBENČANI UŽASNUTI KRVAVIM POHODOM: ‘On je posljednji za kojeg bih pomislio da je u stanju napraviti tako grozan zločin’

Svega koji kilometar dalje Koloper si je pod maslinom i sam oduzeo život

Branko Koloper, nakon što je ubio troje ljudi, u Vodicama je izrešetao Tedija Slamića, vlasnika lanca trgovina Djela, a na koncu, tek koji kilometar daleko, pored magistrale koja vodi prema Pirovcu, na bijelom putu koji vodi u lovište, oduzeo si život. Vodičani su šokirani, ubojstvima, a najviše ih je pogodilo brutalno smaknuće tamošnjeg poduzetnika.

‘Naravno da smo svi u Vodicama šokirani, ovo je za sve nas bio grom iz vedra neba. Ovo je mala sredina, nismo baš navikli da nešto remeti naš svakodnevni ritam, a pogotovo da nam se dogodi jedan tako užasan događaj kao što je ubojstvo u kojem je stradao Tedi Slamić, čelni čovjek Djela. Dosta naših Vodičana radi u njegovim trgovinama – pored ovog velikog centra ima u mistu još i niz manjih dućana – a i znali smo ga često viđati u Vodicama na teniskim terenima kod Imperijala. Tamo je rado dolazio, volio je igrati tenis’“, rekao je za Šibenski Marin Mikšić, predsjednik vodičkog Gradskog vijeća.

Ubio ga u blizini centra

Djelov veliki centar, nakon šoka i traume koje su vjerojatno doživjele i prodavačice i zaposleni, poslije rafala iz njihove neposredne blizine, je u nedjelju bio zatvoren, nije radio. Na smrt vlasnika i direktora, izrešetanog u Mercedesu, u neposrednoj blizini podsjećaju svijeća i lampioni upaljene njemu u spomen na samom mjestu zločina. “Strašno!”, to je sve što se može čuti od slučajnih prolaznika.

‘A čujte, što da vam kažem! Mislili smo da se ovakve stvari nikad kod nas neće događat, da to nije moguće, al eto…’ – kazala je jedna Vodičanka ispred Plodina, dok je drugi prolaznik također bio kratak.

„Najveće je zlo koje se može dogoditi kad netko sebi uzme pravo da nekom drugom može oduzeti život! Sve se može riješiti, ili novčano, ili ovako ili onako, ali kad čovjeka ubiješ, njega više nema. A ovdje je pored četiri žrtve i ubojica sam sebi oduzeo život, to je pet mrtvih ljudi pet ucviljenih familija“, kazao je za Šibenski, ne želeći se predstaviti, mještanin Vodica.

‘Nije došlo od potribe i od sirotinje, nego od sile i od bogatstva’

„Naravno, to je ono što mi za sada znamo. Iza svega stoji priča, koju mi ne znamo, i koja će malo pomalo izlaziti vani. No, ono što je već sada jasno, je da ovo što se ovdje dogodilo, po svemu sudeći, nije došlo od potribe i od sirotinje, nego od sile i od bogatstva“, govori.

A u Vodicama je, nedaleko od svoje posljednje žrtve, Tedija Slamića, skončao i Branko Koloper. Tek koji kilometar daleko, pored magistrale koja vodi prema Pirovcu, na bijelom putu koji vodi u lovište – stoji tabela – kojeg dijele Vodičani i susjedi im Tribunjci. U blatu se jasno vide otisci širokih guma, polegnuta trava na mjestu na kojem se parkirao i maslina pored koje je u subotu poslijepodne počinio samoubojstvo.

Šibenski je opisao i životni put poduzetnika koji se tijekom zadnje tri godine našao u problemima iz kojih nije vidio izlaz. Šibenčanima je Branko Kolopera bio poznat zbog svojih brojnih interesa. Brojni građani sada su u potpunom šoku, pet obitelji je zavijeno u crno. Četiri obitelji njegovih žrtava i njegova, jer Koloper je počinio samoubojstvo. ”Što je motiviralo Branka Kolopera na taj užasni čin, ne znam, na to bi mogli odgovoriti psihijatri, no on je posljednja osoba za koju bih mogao pomisliti da je u stanju napraviti tako grozan zločin”, prokomentirao je za Šibenski.hr Danijel Mileta, dogradonačelnik Šibenika.

‘Kao da se pomirio’

Koloper je otac dva odrasla sina. Sa suprugom se rastao prije određenog vremena, tako da je dosta vremena provodio u vikendici sa solarnim panelima, pored koje je prije dvije godine napravio i bazen. Devedesetih godina je otvorio svoj dućan i pekaru u svojoj kući na Vidicima. Njegovi prijatelji su ispričali da je bio vrlo društven, uvijek se u Donjem Polju kod njega nešto kuhalo, volio je i pojesti i popiti s prijateljima. Vozio je motor, a imao je i brod, s kojim je provozio do okolnih otoka.

Otkako mu je firma upala u probleme, a potom i u stečaj, povukao se malo i on u sebe, ali kažu da je baš zadnjih nekoliko mjeseci malo živnuo. ”Kao da se pomirio s tim da će mu od svega ostati samo peći i strojevi, s kojima će, kako je govorio, u kući gdje je i počeo, ponovno otvoriti neku malu pekaricu, nešto opet šuškati… I onda se dogodilo ovo. Šok i nevjerica”, rekao je njegov poznanik.