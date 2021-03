VLASNIK KUĆE U KOJOJ SU SE OTROVALI RADNICI: ‘Bojler je servisiran prošle godine, ali najgore je što nisam dobio nikakve papire’

Zbog trovanja ugljičnim monoksidom u iznajmljenoj kući u Resniku preminuo je 57-godišnji muškarac, a ozlijeđeno još šest osoba. Susjedi smatraju kako je do nesreće došlo zbog lošeg održavanja kuće, a vlasnik tvrdi kako se kuća redovito održava te da je nedavno majstor utvrdio da je s bojlerom sve u redu

Sinoć se ispred kuće u Resniku odvijala prava drama. U Zagrebu je uslijed trovanja ugljičnim monoksidom iz bojlera preminula jedna osoba, a ozlijeđeno još šest.

Radi se o državljanima Bosne i Hercegovine koji su došli raditi u Hrvatsku, zbog čega su unajmili kuću. No, u njoj nisu proveli ni jedan puni dan, a vlasnik je rekao kako se sve redovito održavalo. Na mjesto događaja sinoć su stigli policajci, vatrogasci te četiri vozila Hitne pomoći, a sve kako bi pomogli unesrećenoj sedmorici radnika.

Do nesreće je došlo zbog lošeg održavanje kuće?

Kako piše RTL, stanovnici Resnika su uvjereni kako je do nesreće došlo zbog lošeg održavanja kuće. “Takve su kuće, takva je nova gradnja, to jest stara. Nema tu puno ulaganja”, rekao je Ivan iz Resnika. “Ovo znači da ljudi ne drže do servisiranja i do čišćenja. E sad, kakav je on imao bojler to nemam pojma, ali da definitivno treba paziti na to, to da”, rekao je Ibro iz Resnika.

Vlasnik kuće koji je tek sinoć i primio radnike kao podstanare, Marijan Kukas, tvrdi kako se kuća redovito održava te da je nedavno majstor utvrdio da je s bojlerom sve u redu. “Već 10 godina ljude držimo unutra, sve je relativno u redu. Bojler je u redu. Prošle godine mi je tu bio čovjek, kaže nemam tu što servisirati, sve je u redu. Pregledao ga je, nisam ni papire nikakve dobio, to je ono najgore”, rekao je Kukas.

Dvoje mlađih muškaraca jutros je otpušteno na kućnu njegu

Unesrećeni radnici su prevezeni u tri zagrebačke bolnice gdje im je pružena pomoć. Nažalost, 57-godišnjak, koji je ujedno bio i najstariji među njima, je preminuo od trovanja plinom, a neki mlađi kolege su se već i oporavili.

“Noćas negdje iza ponoći, u ponoć i 20 su dovedena dva mlađa muškarca, 95. i 97. godište s početnim simptomima trovanja ugljičnim monoksidom”, rekao je Aljoša Šikić, liječnik u KBC Sestre Milosrdnice. Dodao je kako su u stabilnom stanju te su jutros otpušteni na kućnu njegu. Tijekom noći su bili na terapiji kisikom”, rekao je Šikić.

Svima koji imaju plinske instalacije za grijanje ovaj je događaj upozorenje. Tragedija koja se sinoć odvijala u Resniku mogla je biti puno većih razmjera da su radnici zaspali uz plin.

