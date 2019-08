VLASNIK KOBNOG JEDRENJAKA: ‘U šoku sam i pod velikim psihičkim pritiskom. Sve to me teško pogodilo’

Vlasnik jedrenjaka ‘Atlantia’ na kojemu je talijanski menadžer umro od trovanja ugljikovim monoksidom tvrdi da je cijelo vrijeme pokušavao pomoći unesrećenima

Nakon velike tragedije kod Hvara, kada je na turističkom jedrenjaku “Atlantia” od trovanja ugljikovim monoksidom preminuo talijanski menadžer Eugenio Vinci (57), a njegovo dvoje djece je u teškom stanju završilo na liječenju s još troje putnika, vlasnik kobnog broda rekao je tužiteljstvu da je u velikom šoku te da je unesrećenima nastojao pomoći, piše Večernji list.

Pod velikim je pritiskom

“U šoku sam i pod velikim psihičkim pritiskom. Sve to me teško pogodilo. Unesrećenim putnicima na brodu nastojao sam pomoći. Cijelo vrijeme sam tijekom plovidbe, kada smo se vraćali u hvarsku luku, bio na telefonskoj liniji s hitnom medicinskom pomoći, slušao sam njihove upute i, zajedno s ostalim članovima posade, oživljavao unesrećene. Svi smo utučeni. Izražavam iskrenu sućut obitelji preminulog i nadam se da će djeca ozdraviti”, rekao je vlasnik, prepričao je to njegov odvjetnik Hrvoje Krišto za Večernji list.

I dok su Vincijeva djeca i dalje na respiratoru te su životno ugrožena, iako im je stanje nešto stabilnije, ostalo troje odraslih ljudi, dvije žene i jedan muškarac, dobro se oporavlja.

