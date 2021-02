POLICIJA RAZGOVARALA I S KĆERI VLASNIKA TERETANE: ‘Nemojte to raditi, vaš će otac ionako dovoljno ispaštati’

Vježbači nezadovoljni privođenjem vlasnika teretane na Trešnjevci i nelogičnim epidemiološkim mjerama najavljuju male prosvjedne akcije do velikog prosvjeda poduzetnika u srijedu

Andrija Klarić odveden je u VII. Policijsku postaju u Nehajskoj ulici, nakon što je otvorio vrata svoje teretane na Trešnjevci, iako mu odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite zabranjuju rad. Jutarnji je od jedne vježbačice doznao kako su mu policajci rekli da mu prijeti do tri godine zatvora zbog kaznenog djela svjesnog širenja zarazne bolesti.

Akcije vježbača

Policija se u ponedjeljak ujutro ispred njegove teretane u II. Zagorskoj ulici pojavila s najmanje šest vozila, a pristigli su i inspektori u civilu. Jedan od njih je razgovarao s Klarićevom kćeri Dugom te joj rekao da uzme očeve stvari i donese ih u postaju.

No, nedugo nakon njihove intervencije, brojni građani i vježbači su se počeli skupljati ispred teretane kako bi vlasniku dali podršku i izrazili svoje nezadovoljstvo mjerama koje smatraju nelogičnima. Dodali su kako će prosvjedovati i u srijedu na Trgu bana Jelačića, a do tada će održavati i manje akcije po Trešnjevci. To je načuo i jedan od policijskih inspektora pa je Klarićevoj kćeri rekao: “Nemojte to raditi, poslali ste jasnu poruku, a vaš će otac ionako dovoljno ispaštati zbog toga.”

Ona je pak poručila kako su joj u policiji rekli da će pustiti njenog oca na slobodu kada dovrše proceduru. “Danas više nećemo imati treninge, a za dalje ćemo vidjeti što i kako”, izjavila je. Doznaje se da je ispred teretane ostalo jedno policijsko vozilo i dvojica policajaca.

UGP podržao vlasnika

Izvršni direktor Udruge Glas poduzetnika, Dražen Oreščanin, jedan je od onih koji se pojavio ispred Klarićeve teretane. Objavio je video na Facebooku u kojem objašnjava da je to jedini lokal koji je jutros otvoren te da će Klariću pružiti pravnu pomoć, kao i svim drugim članovima.

Rekao je da su mu policajci poručili da ne smije ulaziti u teretanu. Pričao je i s Klarićevom kćeri, koja mu je rekla da ide odnijeti stvari svome ocu, jer je vrlo izvjesno da će u pritvoru provesti neko vrijeme.

“Ono što ne bismo htjeli je da u pritvoru ostane 30 dana zbog mogućnosti kaznenog djela, ali u svakom slučaju UPG će pružiti podršku”, rekao je Oreščanin, najavljujući veliku prosvjednu akciju UGP-a u Zagrebu.