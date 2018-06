VJEŠTO ORGANIZIRANA BANDA PLJAČKA PO SPLITU: Kreirale su nevjerojatnu obmanu kako ne bi bile sumnjive

Prvo bi pozvonile i ako im nitko nije odgovarao obile bi vrata, potom navukle najlonske čarape na ruke i noge kako ne bi bile sumnjive u slučaju da ih netko uhvati pri izlasku iz zgrade, te u 20 minuta pokupile iz stana nakit i novac… Leđa im je čuvao pomagač…

Čini se da su priče o “lopovima nomadima”, kojima se broj na našoj obali s ljetom povećava, itekako istinite. Pokazuje to i posljednja pljačka u Splitu u kojoj su uhvaćene mlade djevojke iz Italije i Francuske.

PRIPAZITE NA OKRUTNU PRIJEVARU: Mladi lopovi pljačkaju Zagrepčane predstavljajući se kao policajci

Naime nakon šturih policijskih priopćenja vezanih uz krađu stanova u Splitu koji su opelješile dvije djevojke, stoji zanimljiva priča, piše Slobodna Dalmacija.

U SPLITU UHVAĆENE MLADE PROVALNICE: Ukrale 200.000 kuna u novcu i zlatnom nakitu

Patricija J. (19) iz Milana i Nikita J.(22) iz Pariza došle su u Split, iznajmile apartman i provalile u stan u Kavanjinovoj ulici odakle su odnjele pola kilograma zlata vrijednog 220.000 kuna. Istog dana su okrale i stanare Matoševe ulice, a u daljnjem operiranju po užoj gradskoj jezgri spriječili su ih inspektori Prve policijske postaje koji su ih uhitili u roku od nekoliko sati.

No, one nisu glavni akteri priče. U njoj je i jedan muškarac, koji organizira i koordinira krađe te se brine za daljnju distribuciju ukradene robe. Njega, pak policija nije uhvatila, ali on je bio taj koji je čuvao leđa djevojkama dok su one upadale u zgrade.

Iznijele obranu

Prvo bi pozvanile i ako im nitko nije odgovarao obile bi vrata, potom navukle najlonske čarape na ruke i noge kako ne bi bile sumnjive u slučaju da ih netko uhvati pri izlasku iz zgrade, te u 20 minuta pokupile iz stana nakit i novac. Potom silaze niz ulicu, nakit predaju muškarcu koji im je čuvao leđa na ulici i odlaze u apartman u kojem ih je i pronašla splitska policija. Odale su ih, pak, kamere koje njihovog kolegu nisu uspjele snimiti.

Obje su djevojke iznijele svoju obranu te rekle da nisu imale susučesnika, a da su stanove birale nasumce. Priznale su da su uzele baš onoliko nakita koliko je kod njih pronađeno, iako je odnesena znatno veća količina. Ipak, čudi da su birale baš one stanove imućnijih građana.

Patricija J. odmah je tražila da se zove njen odvjetnik Mislav Balić, a on je potom novinarima rekao kako je njegova klijentica iznijela obranu i odgovarala na pitanja, ali da više o tome ne može govoriti.

Uz kaznenu prijavu zbog teške krađe obje su djevojke predane pritvorskom nadzorniku, a kako Slobodna Dalmacija doznaje iz PU splitsko-dalmatinske mlađa je hrvatska državljanka, a starija francuska. Obje su Romkinje te govore osim materinjeg i više stranih jezika.