MONSTRUM IZ DRAMLJA PODIJELIO PSIHIJATRE: Je li riječ o neubrojivom psihopatu ili vještom manipulatoru?

Troje vještaka dosad u procesu protiv Dine Kulišeka, koji je optužen za ubojstvo i pokušaj ubojstva, zaključilo je da je u trenutku krvavog pohoda bio ubrojiv. Tek jedan vještak s njima se nije složio

Oko ubrojivosti 25-godišnjeg Dine Kulišeka, koji je 2014. nožem nasmrt izbo Ivana Jagodića (22) te potom na isti način, srećom, bezuspješno, pokušao ubiti njegovu djevojku (19), vještaci već dugo raspravljaju. Nakon svjedočenja posljednjeg dr. Darka Lubure iz Psihijatrijske bolnice Ugljan troje stručnjaka stalo je u stranu ubrojivosti, dok tek jedan navodi kako Kulišek nije bio ubrojiv u trenutku svog krvavog pohoda.

“Da li mislim da je dvije psihijatrice, koje su svojedobno nakon događaja zaprimile Dina Kulišeka u zagrebačkoj Bolnici za osobe lišene slobode, obmanuo, fingirajući svoje stanje? U konačnici smatram da su obmanute. Kako je moguće da su i neki drugi psihijatri i liječnici kod Kulišeka prepoznali simptome akutnog psihotičkog poremećaja? Vjerujem da se to ne bi dogodilo da su uvaženi nalazi kliničkog psihologa koji, kada postoji takva dilema, može isključiti i mogućnost da se radi o šizofreniji”, kazao je dr. Lubura.

Dr. Lubura je u svom nalazu isključio postojanje teške duševne bolesti kod Kulišeka te tvrdi da nije našao elemente psihotičnosti. U svom pismenom nalazu naveo je da je optuženik bio smanjeno ubrojiv, piše Novi list. “Motive ponašanja optuženika treba tražiti u viktimološkim odnosima počinitelja i žrtava, te u narcističkoj povredi osobnosti optuženika koju je doživio u relacijama sa žrtvom. Zadavanje brojnih uboda pokojnom Ivanu Jagodiću upućuje na izrazitu afektivnu angažiranost (mržnja, bijes) u vrijeme događaja, dok je ranjavanje Meriem Demo uslijedilo po načelu kolateralne žrtve, uz također određenu afektivnu angažiranost”, naveo je u nalazu.

Obrana u napadu na vještaka

Kulišekovi branitelji, odvjetnici Ljubo Pavasović Visković i Goran Marjanović, postavili su na desetke pitanja dr. Darku Laburi kojima su nastojali ukazati na neutemeljenost njegovog nalaza o ubrojivosti Kulišeka, no on se nije dao. Tražili su ga da objasni dio svog nalaza u kojem je naveo da mu je Kulišek kazao da je imao proganjajuće misli kako je mladić kojeg je ubio bio i Sotona i sotonist. Obrana je svojim pitanjima apostrofirala i dio vještačkog nalaza psihijatra s Ugljana u kojem se spominje da Kulišek Boga zove Jahvom.

“Objašnjavao je svoju viziju nazivom Jahve, ali to je arhaičan izraz. Kada sam okrivljeniku to rekao, poslije je govorio Bog. To govori o neuvjerljivosti njegove halucinacije. Pitao sam ga zašto se nije posavjetovao sa svećenikom oko Sotone, jednostavno je rekao da nije”, kazao je dr. Labura. Smatra da kod Kulišeka postoji manipulativno ponašanje, u što se uklapa i gutanje žileta, dok je bio u bolnici za osobe lišene slobode, piše Novi list.

‘Skandalazno vještačenje’

Odvjetnik Pavasović Visković iznio je niz primjedbi na svjedočenje dr. Lubure navodeći kako se liječnik koristio s puno uopćenih pojmova, da niej jasno odakle se citiraju određeni navodi te da u analizi dokaza postoji selektivnost.

“Skandalozno je da se vještačenje temelji na razgovoru o okolnostima kaznenog djela kojeg su proveli drugi vještaci u vrijeme kada se optuženik branio šutnjom, istaknuo je Pavasović Visković, optuživši dr. Laburu i da je otpočetka postupao s prijevarnom namjerom prema Kulišeku, te da si je uzeo za pravo da zaključuje tko od svjedoka u procesu govori istinu