Vinkovački liječnici uspjeli su spasiti život 32-godišnjem mladiću koji im je u Opću županijsku bolnicu dovezen u iznimno teškom stanju, obliven krvlju i s vrlo ozbiljnim ranama.

Madić, kojem je inače dijagnosticirana epilepsija i shizofrenija, u bolnicu je dovezen prije 12 dana s razrezanim trbuhom i izvađenim crijevima. Tragedija je to veća što si je to učinio sam.

Liječnici su ga odmah reanimirali i prebacili u operacijsku dvoranu gdje su utvrdili da je pacijent prorezao trbušnu šupljinu od pupka do stidne kosti te kroz otvor iščupao tanko crijevo, čija duljina doseže i šest metara.



Prisiljeni ukloniti debelo crijevo

“Tijekom operacije u trbušnoj šupljini pronašli samo samo tri do četiri centimetra dvanaesnika i ostatka tankog crijeva, a debelo je crijevo zbog čupanja tankog bilo oštećeno na 20-ak mjesta. Cijelo vrijeme tijekom i nakon zahvata pacijent je bio stabilan, a to što nije iskrvario do dolaska u bolnicu može se pripisati jedino sreći, jer je pacijent čupajući tanko crijevo oštetio samo krvne žile manjeg promjera, a velike su ostale netaknute”, ispričala je za Glas Slavonije abdominalna kirurginja dr. Marija Švagelj, kojoj su pri operaciji pomagale kolege dr. Davor Šimundić, dr. Davor Rajić te anesteziologinja dr. Tatjanu Čičak.

Dodaje kako s obzirom na stanje debelog crijeva liječničkom timu nije preostalo ništa drugo nego da ga ukloni kako bi spasili život mladiću, koji se trenutačno nalazi na Odjelu kirurgije, a njegovo daljnje liječenje uključuje transplantaciju crijeva i psihijatrijsku pomoć.

‘Da je ozbiljnije liječen, možda se ovo ne bi dogodilo’

Majka nesretnog mladića, kroz suze i još u šoku, kaže kako se nesreća dogodila oko 7 sati, kada su ona i mladićev brat još spavali, ali ih je probudila buka i vika.

“Izrezao se po trbuhu ispred kuće i plačući se uputio prema svojoj sobi na katu i dozivao mene da zovem Hitnu pomoć. Bila sam u šoku i vikala sam plačući: ‘Što si to učinio?!’ Uto je iz svoje sobe izišao i drugi sin pa smo pozvali Hitnu, a ubrzo je došla i policija. Nisu ga mogli na nosilima iznijeti, nego su ga stavili u tri deke i tako ga odnijeli do vozila Hitne, jer on je dosta krupan. Liječnik, koji je bio i moj liječnik, dr. Rajić iz vinkovačke bolnice, telefonom mi je rekao kako su ozljede strašne i da će ga vjerojatno prebaciti u neku zagrebačku bolnicu, ali, evo, još je u vinkovačkoj”, priča mladićeva majka koja s dvojicom braće živi od 1250 kuna socijalne pomoći te onog što povremeno zaradi drugi sin.

Brat nesretnog mladića kaže kako 32-godišnjak nikad nije napravio nešto strašno te da kada ne popije lijek samo priča sam sa sobom. Povremeno ga upute na psihijatriju, no odande ga puste kući za 15-ak dana. “Da je ozbiljnije liječen, možda se ovo ne bi dogodilo”, zaključuje.