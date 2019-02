VIDOVNJAK KOJEG JE ANGAŽIRALA OBITELJ UBIJENE JASMINE: ‘Još 2005. sam im rekao da je ona mrtva. Imao sam viziju da je ubijena’

Vidovnjaka je angažirala obitelj, a ubrzo ga je na teren pozvala i policija. Iako je, tvrdi, detaljno opisao ubojstvo, tvrdili su da je Jasmina živa…

“Sjećam se da me negdje 2005. godine nazvao gospodin iz okolice Čakovca i pitao mogu li pomoći oko nestanka njegove nećakinje. Spomenuo je da je nestala već dulje vrijeme, spominjao je 2000. godinu. Pitao sam ga je li kontaktirao policiju, a on mi je odgovorio da nije. Rekao sam mu da donese fotografiju, ali mu i sugerirao da, s obzirom na to da je osoba već godinama nestala, da bi bilo dobro da to prijavi policiji”, rekao je Željko Valečić. Izgleda da ga je poslušao, obzirom da su te godine, pet godina nakon brutalnog ubojstva, konačno prijavili nestanak.

PROCURILI DETALJI ISTRAGE: Jasminin otac još je 2000. bio na policiji kako bi prijavio nestanak kćeri, no nije ozbiljno shvaćen

Mogao sam reći samo jedno

I ujak ubijene Jasmine, Drago Sabol, prisjetio se kako je obitelj angažirala vidovnjaka u potrazi za Jasminom, ali se nije mogao sjetiti imena. “No, on je inzistirao da mu barem putem fotografije pokušam ustanoviti je li njegova nećakinja živa ili ne”, nastavlja vidovnjak i za Jutarnji opisuje kako je izgledao njihov susret.

“Doista, on je vrlo brzo došao k meni u Kokinac i donio fotografiju. Pitao me i koliko bi mi trebao platiti, ali ja sam mu rekao da ga to neće ništa koštati, jer ja ne želim zarađivati na tuđoj nesreći. Zadržao se oko pola sata, možda i sat. Došao je sam, rekao je da mu je čudno što mu nećakinje nema i da je čuo razne verzije priče oko njezina nestanka”, prisjeća se Valečić. Nažalost, mogao mu je reći samo jedno.

Morao je prešutjeti ključnu stvar

“Jasmina nije živa. Radi se o beživotnom tijelu. Daj Bože da je drugačije, ali ja vidim ovo. Odite u policiju i prijavite nestanak. Spomenuo sam mu da policiji kaže da je bio kod mene i da im ja stojim na raspolaganju,” kaže za Jutarnji Valečić. No ključnu stvar mu nije mogao reći jer se bojao da bi ga to slomilo. “Ja sam tada imao viziju da je ona ubijena, ali mu to nisam htio reći da ga ne bih uznemirio”, rekao je.

Kaže i kako ga je policija na koncu kontaktirala. Pitali su ga je li spreman izaći na teren te detaljno opisuje kako je policija došla po njega, te s kime se sve vozio. Rekao im je da je imao viziju da je tijelo kraj neke nemirne vode. Pretraživanjem obala Mure, policija je zaista našla truplo, no jednog mladića koji se utopio dok je bio pod utjecajem alkohola.

Rekao sam policiji: ‘Ubijena je i nije daleko od kuće’

“S obzirom na to da sam ipak bio bliže mjestu gdje je ona živjela, imao sam neku jasniju sliku. Ali, imao sam dojam da policija sumnja u moje vizije i da oni jedva čekaju da sve to završi. Ja sam u jednom trenutku, ali tada više nismo bili u policiji, jednoj inspektorici rekao: Jasmina je ubijena i nije daleko od svoje kuće!” priča Valečić. Na pitanje inspektorice, pa gdje bi onda mogla biti, vidovnjak tvrdi da je prilično detaljno opisao okolnosti.

“Ubila ju je njezina sestra u kući, došlo je do verbalnog sukoba. Njih dvije su se naguravale, došle su do stola u dnevnom boravku na kojem je bio plastični stolnjak, kao da je heklani, i na njemu je bila ljubičastoplava vaza s cvjetovima ljiljana na vrhu. Sestra je dohvatila tu vazu i jednom udarila Jasminu. Kad je ona pala i bila bespomoćna, još jednom ju je udarila u sljepoočnicu. Ukazala mi se u tom trenutku jedna loza ispred kuće s nekoliko trsova gdje je bilo zakopano tijelo nakon ubojstva,” tvrdi Valečić.

Nakon toga su otišli u Palovec, ručao kod ujaka a policijac koji ga skupio, vratio ga je i kući. Kaže da je policija odbacila njegove tvrdnje jer su govorili kako raspolažu informacijama da je Jasmina živa, da se javlja, što bi bilo u skladu s onime što je tvrdila neposredna obitelj. Sestra Smiljana je čak jednom prilikom kucala na vrata susjedima i tražila ih da joj posude posteljinu jer je Jasmina došla prespavati.

Nakon toga možda ga je još jednom ili dvaput nazvao ujak nestale Jasmine i rekao mu da nema pomaka u istrazi oko njezina nestanka, što je njemu, kaže, bilo čudno.