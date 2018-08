[VIDEO] UŽASNA TRAGEDIJA U PODSTRANI: Mladića ubila munja dok se s djevojkom kupao u moru, nije mu bilo spasa

Unatoč naporima mnogih da ga spase, mladić je preminuo

Područje Podstrane pogodilo je oko 18 sati grmljavinsko nevrijeme tijekom kojeg je jedna munja udarila u more, pri čemu je smrtno stradao 25-godišnji mladić iz Sarajeva.

Mladić je u Dalmaciji bio na ljetovanju, i to s djevojkom koja se u trenutku tragedije s njim kupala u moru. Bila je odmah uz njega, no ona nije stradala. Smjesta ga je počela izvlačiti iz mora, mnoštvo ljudi uskomešalo se ne bi li mu pomoglo, no nisu ga uspjeli spasiti, javlja Dalmacija Danas.

‘Munja je udarila u moru, čula sam krik i tada sam shvatila da se dogodila tragedija. Iako je cura bila do njega, ona nije stradala, i počela ga je izvlačiti iz mora. Spašavanju se odmah priključilo dosta ljudi, ali nažalost, nesretnom mladiću nije bilo spasa’, ispričala je jedna od svjedokinja događaja.