VIDEO: Svjetski prvak u reliju se sudario u Novom Zagrebu pa odjurio

Bizarna prometna nesreća dogodila se u nedjelju ujutro u zagrebačkom Središću. U njoj je sudjelovao sedmerostruki svjetski prvak u reliju Sebastian Ogier!

On je, idući na početni brzinski ispit posljednjeg dana WRC Croatia Rallyja skrenuo u traku u kojoj je već bio drugi automobil. Od siline udarca drugi auto je završio na autobusnoj stanici, na kojoj u tom trenutku, srećom, nije bilo nikoga.

Iz PU Zagrebačke su poručili kako je došlo o sudara dvaju vozila s materijalnom štetom.

Ogier je trenutno vodeći na WRC Croatia Rallyju, a danas bi vodstvo trebao sačivati na cestama Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.

@SebOgier crashed on road section between SS17 and SS18@croatiarally #croatiarally #wrccroatia pic.twitter.com/LYWspGPPta

— MarMal (@mmalcevic) April 25, 2021