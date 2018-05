[VIDEO] SPLIĆANIN (27) U KOJEG JE PUCAO OPASNI LIHVAR OTVORIO BLOG: ‘Jedino me Bog voli, on mi oprašta, a drugi neka me osuđuju’

‘Ja sam Marko Bekavac i razlog mog javljanja je mala priča, mali slijed svega onoga što sam napravio, što se zadesilo i evo ovo danas, danas više nisam sam. Tu sam ja i Bog. Nema nikoga više’, započinje Bekavac u video blogu

U utorak u 19:45 sati u Ulici Domovinskog rata u Splitu propucan je 27-godišnji Marko Bekavac. Hicima iz vatrenog oružja ranio ga je 37-godišnji bivši boksač i profesor kineziologije Ivan Giljanović za kojim policija trenutno traga. U međuvremenu u javnost izlaze detalji o dvojici muškarca od kojih su obojica bili pripadnici splitskog podzemlja, a mediji danas pišu i o nedavno pokrenutom blogu ranjenog mladića.

Oba sudionika obračuna već su poznata policiji. Bekavac je zbog ubojstva odležao pet godina u zatvoru, dok je Giljanović proveo 3 godine i 10 mjeseci u zatvoru zbog 14 kaznenih djela iznude i lihvarskih ugovora, i to nakon što se nagodio s tužiteljstvom, piše Jutarnji. Jedna od žrtava morala je u tri navrata pljačkati banke po Splitu kako bi njemu i prijatelju vraćao kamatarski dug.



Zanimljivo je kako je ranjeni mladić na svojem Instagramu u veljači ove godine objavio snimku s Giljanovićem na kojem se vidi da su u dobrim odnosima.

Bekavac je prije tri mjeseci pokrenuo blog te detaljno opisao kako je izgledao njegov život prije i danas. Spominje Boga kao jedinog koji ga voli i koji mu oprašta te jedinog koji mu može suditi.

‘Ja sam Marko Bekavac i razlog mog javljanja je mala priča, mali slijed svega onoga što sam napravio, što se zadesilo i evo ovo danas, danas više nisam sam. Tu sam ja i Bog. Nema nikoga više. Jedino me on voli, on mi oprašta i zaboravlja, a drugi neka me osuđuju. Jedino on može da mi sudi i da mi presudi. Moje novo ime je Markus Maksimus, a razlog ovog javljanja je promocija knjige o životu Marka Bekavca Markusa Maksimusa. Imam 27 godina, devet godina sam proveo zatvoren, od popravnog doma do zatvora, psihijatrije i nešto kratko i u komuni.

Bilo je to davno, dok sam bio dijete, imao sam 15 godina. Počelo je sa krađama, pljačkama i iznudama, a poslije, nažalost, i sa ubojstvom. Poslije sam bio optužen, osumnjičen da sam pokušao još jedno ubojstvo, ali za to sam oslobođen. Nakon toga sam otet, strpan u kombi polomljenih šaka, fibule lijeve noge, imao sam nagnječenje mozga i ostavljen sam u nesvjesti u nekoj garaži. Prije toga, sa 17 godina, bio sam zatvoren i pritvoren zbog ubojstva koje sam nažalost počinio. Tada sam teško nastradao sa prijelomom lubanje, nagnjačenjem mozga, unutarnjim krvarenjem, pukao mi je bubnjić, punktirana mi je leđna moždina zbog sumnje na upalu moždane ovojnice…

Danas sam slobodan i zdrav. Koliko god to zvučalo nezahvalno i bezobrazno, ja sam danas sretan čovjek jer sam oprostio sve sebi, oprostio sam sve grijehe koje sam napravio i danas živim u miru. Naravno, uvijek ću biti od društva gledan kao ubojica. Nije lako živjeti s tim, borit se s tim, svakoga dana budit se sa osjećajem krivnje i svega onoga što taj čin nosi. Međutim, nemam izbora, mogu umrijeti, a želim dokazati i pokazati sebi i svima kojima je stalo do mene, da imam dušu i srce i da sam iz svega toga izvukao pouku i dan danas živim jedan novi život. Nakon svega toga, a bilo je toga još milijardu, svaki život je poseban, specifičan i svaki život je knjiga s crnim i bijelim stranicama. Moju knjigu, nažalost, čine pretežito crne, one najcrnje stranice. Evo, danas sam potpuno dobro zdrav od svih trauma, psihičkih fizičkih i duševnih koje sam preživio…’, naveo je u videu.

Navodi i kako radi na knjizi te je tom prilikom pročitao nekoliko ulomaka iz nje.