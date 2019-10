[VIDEO] SMILJANA JE PLAKALA TIJEKOM POTRESNOG SVJEDOČENJA UJAKA: ‘Kod njih nisam zalazio. Apsolutno…’

Optužena za ubojstvo sestre, Smiljana je plakala tijekom svjedočenja ujaka koji je priznao da je angažirao vidovnjaka nakon što je doznao za Jasminin nestanak

Na suđenju Smiljani Srnec za ubojstvo sestre Jasmine Dominić čije je tijelo, prema optužnici, idućih 19 godina skrivala u škrinji, svjedočio je njihov ujak koji već dulje vrijeme ne razgovara s obitelji te prva susjeda, javlja RTL.

Na varaždinskom Županijskom sudu njih dvoje su se prisjetili kada su zadnji put vidjeli Jasminu. Ujak je pritom priznao da je nakon što je iz medija doznao za nestanak Jasmine angažirao vidovnjaka. Tijekom njegova iskaza Smiljana je plakala.

Tvrdila je da radi u Francuskoj

Prva je svjedočila susjeda Sojka Križaić koja je rekla da je Jasminu posljednji put vidjela 2000. Od drugih je čula da Smiljana govori kako Jasmina radi u Francuskoj na kruzeru. Jedno ljeto joj je rekla da će doći s dečkom.

“Tražila me krevetninu da će joj doći Jasmina sestra, a ja sam u to vrijeme išla raditi. Ja sam joj rekla može. Ja sam odnijela tu krevetninu i to je bilo to. Bilo je to 2004. ili 2005. ne sjećam se točno”, kazala je Križaić.

Vidovnjak: ‘Udarena je po glavi’

Vidno potresen Dragutin Sabol, ujak okrivljene, rekao je da s obitelji nije puno komunicirao. “Kod njih nisam zalazio. Apsolutno. Možda jednom ili dva puta jer nisam mogao podnijeti način života kako su živjeli. Otac je dosta loše živio po pitanju pijančevanja, radio je povremeno. To nisam mogao podnijeti”, rekao je Sabol.

Govorio je o odnosima u obitelji i njihovu ocu, a Smiljana je plakala. Rekao je da je za Jasminin nestanak doznao iz medija i potražio pomoć vidovnjaka. “Veli vaša nećakinja je mrtva. Odsječen sam ostao. Rekao je da je udarena po glavi. S tupim predmetom”, svjedočio je Sabol.

Na pitanje je li vidovnjak rekao tko ju je udario, odgovorio je da nije. “Samo da je udarena s tupim predmetom”, kazao je Sabol kojemu nije bilo jasno kako netko čeka toliko dugo da prijavi nestanak djeteta. Tvrdi da je u toj obitelji radila njegova sestra, a da su drugi trošili.

Čekala je autobus

Prisjetio se i kada je zadnji put vidio Jasminu. “Koliko se sjećam negdje još je dosta bilo prohladno u krznenoj jaknici nekakvoj, može biti kraj petog ili šestog mjeseca 2000-te ili tako nešto. Ona mi je mahnula. Čekala je autobus. To je bio zadnji put kad sam je vidio”, kazao je Sabol.

Smiljana Srnec ovaj put nije imala pitanja za svjedoke, a sljedeća rasprava je u ponedjeljak, kada će iskaze dati sudski vještaci.

