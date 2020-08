[VIDEO] RUŽNE SCENE KOD ŠKABRNJE: Policija: ‘Bio je pijan i vrijeđao’; Sestra uhićenog: ‘Pijani policajci napali su ga zbog ekavice’

Policija je izdala šturo priopćenje, a sestra uhićenog svoju stranu priče

Zadarska policija izvijestila je jutros o incidentu koji se nakon proslave blagdana Velike Gospe dogodio u Korlatu, nedaleko od Škabrnje. Trojica mladića osumnjičena su za prisilu i prijetnju prema službenoj osobi.

“U subotu, u 2:15 sati prilikom intervencije policijskih službenika povodom narušavanja javnog reda i mira, a za vrijeme postupanja prema 33-godišnjaku koji se opirao i potom vrijeđao policijske službenike, prišli su im 24-godišnjak i 23-godišnjak te odgurivali i tukli rukama policajce nakon čega su se udaljili, dok je 33-godišnjak uz uporabu prisile priveden u prostorije policije”, stoji u policijskom izvješću.

Objavljena i snimka

No, sestra privedenog 23-godišnjaka ispričala je Anteni Zadar da su policajci prije incidenta večer proveli za šankom na kojem je radila. Ispričala je da su bili vidno pijani, što potvrđuje i videosnimka koju je snimio njen privedeni brat. Djevojka ne opovrgava da je njen 33-godišnji prijatelj također bio pijan, no smatra da je onakvo ponašanje policajaca nepotrebno.

“Nakon što je fešta završila i muzika se ugasila, nekoliko nas sjelo je na obližnji zidić. Nikog nismo uznemiravali ni galamili. Došli su policajci i od prijatelja tražili osobnu iskaznicu. Istina je da je moj prijatelj bio pijan, no kada su prolazili čuli su da on priča ekavicom i mislim da je sve eskaliralo upravo zbog toga. Nakon što im je odbio dati osobnu počeli su vikati, a nakon što ih je on pitao broj značke podivljali su i počeli ga tući kao što se vidi na snimci. Kada su shvatili da su snimljeni, jedan od policajaca je počeo vikati da će izvaditi pištolj”, priča djevojka za Antenu Zadar.

Stigla i interventna policija

Na poprište je stigla i interventna policija, koja je, tvrdi djevojka, uvidjela da su svi pijani. Po njenog brata i 24-godišnjaka su došli tek ujutro, iako njih dvojica ni na koji način nisu sudjelovali u sukobu. Treći mladić je priveden, jer je jedan od policajaca tvrdio da ga je ovaj udario nogom u leđa, što je, tvrdi djevojka, bilo nemoguće, jer je cijelo vrijeme stajao ispred policajca.

“Policajac je pokazivao tragove krvi na majici optužujući mog brata da ga je udario, ali to je bila krv mog prijatelja kojeg su pretukli na podu”, svjedoči djevojka.