[VIDEO] NEPOPRAVLJIVI ALEN: Nakon 13 godina u zatvoru odmah krenuo u zločinački pohod: ‘Uzeo sam kokain… Kaznite me blaže’

Alen P. je po izlasku iz zatvora iz Vulkal, Održavanja vagona, Jabuka TV-a i Ministarstva poljoprivrede ukrao oko 18.000 kuna i mobitel

Alen P. odslužio je 13 godina zatvora zbog krađa. No, već drugi dan nakon izlaska, otišao je u pljačkaški pohod. On je od 1999. do 2008. osuđivan čak 25 puta zbog krađa i zloporabe droga. Kaznu zbog niza objedinjenih presuda je služio od 2005. do sredine prošle godine, piše Jutarnji. Gotovo odmah po izlasku iz zatvora, 29. svibnja 2018. iz nezaključanog ureda tvrtke Vulkal u Zagrebu ukrao je mušku torbicu s 1800 kuna i 1250 eura.

“Što se tiče krađe u Vulkalu, uzeo sam iz torbice novčanik u kojem je bilo dosta eura i nešto kuna, novčanik sam bacio u kanalizacijski šaht, a novac sam potrošio na drogu. Bilo je to, zapravo, dva dana nakon što sam izašao iz zatvora u kojem sam proveo 13 godina”, priznao je svoje nedjelo 40-godišnjak.

Dvije mete u četiri dana

Do 1. listopada nije počinio niti jednu krađu, a onda je uletio u prostorije tvrtke Održavanje vagona i ukrao novčanik s 300 kuna te karticama i dokumentima. Četiri dana poslije je ušao u prostore Jabuka TV-a i praveći se da razgovara na mobitel, ušao u jedan od ureda te ukrao mobitel i novčanik vlasnika televizije. U futroli mobitela i novčaniku su se nalazili dokumenti i kartice. Sve su snimile nadzorne kamere.

Njegov pljačkaški pohod završio je 15. siječnja ove godine kada su ga zaštitari ulovili u zgradi Ministarstva poljoprivrede u Planinskoj ulici u Zagrebu, gdje je također ušao u jedan od ureda, praveći se da razgovara na mobitel.

“Tog dana po ulasku u svoj ured zatekla sam okrivljenika nad svojim radnim stolom kako po njemu kopa. Taman je uzimao moj Samsungov mobitel koji sam dobila na poklon za Božić. Pitala sam ga što radi, na što mi je rekao: ‘Što hoćeš, makni se’ i projurio pored mene kroz vrata. Krenula sam za njim. Došao je do jednih vrata koja se ne otvaraju i tu je pao u klopku. Mobitel je odbacio, a ja sam počela dozivati upomoć kolege koji su alarmirali zaštitare koji su ga, pak, uhvatili i kod njega našli moj novčanik u kojem sam imala 30 kuna i osobne dokumente”, rekla je zaposlenica Ministarstva poljoprivrede.

Priznao sva nedjela

Alen P. priznao je i ovo nedjelo: “Točno je da sam ukrao novčanik iz Ministarstva poljoprivrede. Dan prije sam uzeo kokain i trebao mi je novac da vratim dug, odnosno za svakodnevne potrebe, a i imao sam dogovoren plan s doktorom Zdunićem u čijem sam tretmanu kao ovisnik koji se liječi od ovisnosti o drogama, da idem na liječenje u zajednicu Cenacolo u Italiji. No, tu sam priliku prokockao s tom krađom”, rekao je dodavši kako je mobitel vlasnika Jabuke TV dao osobi od koje je kupio auto, iako nema vozačku dozvolu.

Priznao je kako je ukradenih 18.000 kuna potrošio na drogu i vlastite potrebe, a sud ga je oslobodio plaćanja sudskih troškova, jer prima socijalnu pomoć od 1200 kuna. Iako je recidivist koji je nastavio s kaznenim djelima i nakon dugotrajne kazne zatvora, Alen P. uputio je molbu vlastima: “Kaznite me blaže. Državno odvjetništvo za mene je predložilo kaznu od tri godine. Odluku prepuštam sudu, ali kaznite me blaže, jer ni ja sam ne znam koliko mi se djela točno stavlja na teret.”