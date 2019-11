[VIDEO] BRUTALAN NAPAD NA VOZAČA AUTOBUSA U SPLITU: ‘Žena je skočila na mene, a onda je došao mali. A mali ima 16 godina i 100 kila’

Do incidenta u kojem je napadnut vozač Prometovog autobusa dogodio se kod Omiša

Još jedan brutalan napad na vozača Prometovog autobusa, ovaj put dogodio se kod Omiša. Tri osobe, od koje je jedna maloljetna, napali su vozača zbog preprike u prometu, Jedno oko mu je zatvoreno, ali smatra da je dobro prošao jer su kolega vozač i policijska patrola zaustavili napadače, javlja RTL.

Zaustavili su se na autobusnom ugibalištu, a kad ih je vozač zagradio jer nije imao gdje stati, odlučili su se s njim obračunati. Incident se dogodio u petak na autobusnom okretištu u naselju Nemira kod Omiša.

“Udario me glavom o glavu, a onda me šakom udario. Ja sam njega gurnuo i nastavili smo se gurati. Skočila je žena na mene. Kako je skočila ona na mene, tako je došao mali došao, a mali ima 16 godina i 100 kila. On me udario dva puta nogom u glavu, a onda ga je kolega maknuo od mene”, ispričao je Mladen Vujević, napadnuti vozač Prometa.

Jedno oko mu je zatvoreno, ali smatra da je dobro prošao jer su kolega vozač i policijska patrola zaustavili napadače. Vozači autobusa tvrde da su izloženi stalnim verbalnim, ali i fizičkim napadima. “Nemamo nikakvu zaštitu. Nikakvu! Ja sam vozač 31 godinu. Imao sam i ja takvih slučajeva prije destak godina. I tu vam sve službe i cijeli sustav dižu ruke od vas”, kaže Nikola Raboteg koji je također vozač Prometa.

FIZIČKI NAPALI VOZAČA SPLITSKOG PROMETA: Vozač završio u bolnici, privedene tri osobe

16 prijavljeni napad ove godine

Ovo je već 16. prijavljeni fizički napad na Prometove vozače ove godine. Siječanj će jedan od njih posebno zapamtiti jer je bio opljačkan i pretučen kod Lovrinca. Mjesec dana kasnije, bez ozljeda je prošao vozač autobusa u Solinu, ali doživio je šok baš kao i putnici kada je muškarac krenuo razbijati autobus i nije se u zaustavljao u divljačkom pohodu.

Zbog učestalih napada, sindikati su tražili da se napad na vozače javnog prijevoza tretira kao kazneno djelo.

“Ja mogu sad potvrditi da imamo odgovor od ministarstva pravosuđa da će ići prijedlog zakonu. Točnije, zvao bi se 315. u kaznenom zakonu i to bi bila prisila prema osobi od javnog interesa i samim tim bilo bi kazneno djelo. Tako da ne bi više bilo govora o tome zašto mi stalno plačemo da je to prekršaj i par stotina kuna”, izjavio je za RTL Danas Hrvoje Mlikota, dopredsjednik Sindikata vozača i prometnih radnika.

Napadači u posljednjem slučaju odmah su uhvaćeni, a tek će se nakon kriminalističkog istraživanja utvrditi hoće li se njihov napad tretirati kao prekršaj ili kazneno djelo.