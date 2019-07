VELIKA TUGA JE PREPLAVILA MRACLIN: ‘Ništa neće roditeljima vratiti tog dječaka. Tata mu je u isto vrijeme gasio drugi požar…’

Neslužbeno, Ivan je nakon treće potrošene boce kisika skinuo masku jer je požar tada već bio ugašen pa postoji mogućnost se nagutao dima

Mladi vatrogasac Ivan Galeković iz Velike Gorice poginuo je u požaru koji su uzrokovale zapaljive tekućine ostavljene na balkonu jednog od stanova u zgradi. Potvrdila je to policija dok se nalaz obdukcije još čeka. Neslužbeno, Ivan je nakon treće potrošene boce kisika skinuo masku jer je požar tada već bio ugašen pa postoji mogućnost se nagutao dima, javljaju Vijesti.hr. No, točan uzrok pokazat će nalaz obdukcije. Sprovod ovog heroja koji je žrtvovao svoj život kako bi spasio druge, bit će sutra u 17 sati.

Na mjestu gdje je Ivan dolazio na posao razvučena je crna zastava bez početka i kraja. Baš kao i tuga koju simbolizira. Isto tako i fotografije, svijeće, bijele ruže, kaciga i papir koji bilježi golemu bol. Nevjerica i u Ivanovu Mraclinu, mjestu u kojem je živio s obitelji. Za tragično preminulog Ivana mještani imaju samo riječi hvale.

‘Tata mu je isto vatrogasac. U isto vrijeme je gasio požar u Turopolju’

“Dečko kakav se samo poželjeti može. Tuga i žalost, pitamo dragoga Boga zašto”, kaže Neven iz Mraclina.

“Tata mu je isto vatrogasac u Gorici. Tim više, on je u to vrijeme gasio u Turopolju, a dijete je tamo. Ništa neće roditeljima vratiti tog dječaka i nikad se to više ne ponovilo”, dodaje sumještanka Nada.

‘Neki poriču da se takvo što moglo dogoditi ovako mladom kolegi’

Njegovoj drugoj obitelji, kolegama s kojima je radio, pružena je psihološka pomoć. S njima je razgovarala psihologinja kojoj je specijalnost upravo vatrogastvo.

“Oni različito reagiraju na ovakvu traumu, neki su i dalje pod šokom, neki poriču da se takvo što moglo dogoditi ovako mladom kolegi, neki osjećaju izrazitu emocionalnu prazninu, tugu”, govori za RTL Danas Dunja Radauš, psihologinja u Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a.

Vatrogasci i inače zbog prirode posla u kojemu se svega nagledaju dosta toga već potiskuju u sebi. Organiziranog sustava psihološke pomoći na razini države nema, a na liječničkim kontrolama svake dvije godine o tome često šute kako ne bi bili degradirani i da im se ne bi smanjila plaća.

“Oni smatraju da moraju biti jaki i da moraju potiskivati takve osjećaje, da ih to ne bi trebalo pogađati… Međutim, i oni su ranjiva bića ispod svih tih odora”, dodaje Raduš.

Vlasnica stana ne zna što su podstanari držali na balkonu

Podsjetimo, jedna obična rutinska intervencija dovela je do ove velike tragedije. S balkona na prvom katu u stanu u Velikoj Gorici krenuo je požar nakon kojega je preminuo 24-godišnji vatrogasac. Na njemu je netko ostavio zapaljivu tekućinu koja je izazvala kemijsku reakciju. U sada uništenom stanu živjeli su podstanari. Vlasnica zgrade u šoku i suzama nije željela pred kameru, ali kaže, išli su izraziti sućut obitelji i ne mogu vjerovati što se dogodilo. Tek što su stigli na more, javili su im za požar pa su se vratili. Ne znaju što su njihovi podstanari držali na balkonu.

POLICIJA OTKRILA KAKO JE DOŠLO DO TRAGEDIJE U KOJOJ JE POGINUO VATROGASAC (24): ‘Požar je izbio na balkonu zbog kemijske reakcije’

“Govorimo o benzinima i svim drugim lako zapaljivim tekućinama koje isparavaju već na sobnoj temperaturi. Razrjeđivači, lakovi, boje, benzini, benzoli, isparivi alkoholi, itd.”, rekao je za RTL Danas glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.