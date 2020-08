VELIČAO USTAŠE: Pijani Riječanin nasred Korza vikao ‘Za dom spremni’ i ‘Živio Pavelić’ pa dobio kaznu od 600 kuna

‘Okrivljenik je uznemirio građane izgovarajući ime Ante Pavelića koji je bio vođa ustaškog pokreta’

Opatijski sud proglasio je krivim 58-godišnjeg automehaničara iz Rijeke zbog remećenja javnog reda i mira. Naime, on je pijan na Riječkom Korzu vikao “Za dom spremni!” i “Živio Ante Pavelić!”, a osim toga je i podizao ruku u znak fašističkog pozdrava.

Kako javlja Riportal, sud u Opatiji je muškarca sankcionirao je muškarca zbog ustaškog pozdrava i to u trenutku dok u hrvatskoj praksi još nema jedinstvenog stava oko kažnjivosti povika “Za dom spremni”. Naime, on se tumači “od situacije do situacije”, i očigledno se ne tumači jednako na komemoraciji ili ulici.

Dobio kaznu od 600 kuna

Alkoholiziranom ljubitelju propalog i zločinačkog totalitarnog poretka izrečena je novčana kazna od 600 kuna.

“Okrivljenik je uznemirio građane izgovarajući ime Ante Pavelića koji je bio vođa ustaškog pokreta. Učinio je to i položajem ruku, u znak službenog pozdrava ustaškog pokreta Nezavisne Države Hrvatske, koji je nastao na fašizmu i utemeljen je na rasizmu, te time simbolizira mržnju prema ljudima različite rase, vjerskog ili etničkog identiteta što je protivno Članku 39. Ustava Republike Hrvatske.

Na taj je način remetio javni red i mir prisutnih građana, odnosno počinio je prekršaj iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira”, piše u recentnoj nepravomoćnoj presudi koju prenosi Riportal.