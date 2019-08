VATROGASCU IZGORJELA KUĆA I PSI U POŽARU: ‘Ostao sam hladne glave, a kad smo ugasili vatru, tada sam se slomio…’

Kuća zapovjednika DVD-a Kabal izgorjela je nakon što je u četvrtak u štaglju koji se nalazi pored nje izbio požar u kojemu nije bilo ljudskih žrtava

Kristijan Slunjski je zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kabal. Dok je u četvrtak bio na poslu, nije ni slutio da njegovim roditeljima i sinovima prijeti vatra i to u njihovom domu u Farkaševcu. Požar je izbio oko 10.40 u štaglju te se proširio na kuću. Iako su mu kolege brzo stigle na požarište, 32-godišnji vatrogasac, koji je i sam sudjelovao u gašenju, ostao je bez svega. Materijalna šteta je velika, a ozlijeđenih nema. U požaru su život izgubili njegovi psi, Luna i Nera.

Izgorjelo sve osim televizora

“Nažalost, našao sam se u nevolji u kojoj se nalaze svi oni kojima pomažem kad idem na intervenciju. U kući u vrijeme požara bila je moja obitelj, a ja sam radio na dostavi. Kad su me roditelji zvali na telefon nisam odmah čuo jer nisam imao mobitel kod sebe, no ubrzo je uslijedio i poziv iz vatrogasne baze. Sasvim izbezumljen brzo sam odjurio kući, obukao vatrogasno odijelo i počeo gasiti požar. Ostao sam hladne glave ponašajući se jednako kao kad gasim tuđu imovinu. A kad je vatra bila sasvim ugašena, tada sam se slomio”, ispričao je Slunjski za Jutarnji.

Dodaje kako nitko od njegove obitelji nije ozlijeđen, a spašen je i mužjak Smucek. U kući je sve izgorjelo osim televizora i nešto odjeće koja je začađena. Prvi koji su mu pritekli u pomoć su bili susjedi i kolege. Upravo su oni vijest o njegovoj tragediji proširili društvenim mrežama i izazvali val dobrote. Slunjski kaže da mu telefon stalno zvoni, a uplate stižu na tekući račun.

Val dobrote

“Iznenadio me odaziv ljudi. Zovu različiti ljudi, pišu, nude pomoć. Jedan susjed ima građevinsku tvrtku koja je ponudila da će mi napraviti krovište o svom trošku. Doista sam zaprepašten dobrotom znanih i neznanih. Do kasno u noć bio sam na zgarištu da se plamen ne bi aktivirao s obzirom na to da je planuo štagalj u kojem je bilo puno sijena, a sad je na redu da se sve raščisti i krene ispočetka. Ta kućica je sagrađena prije 30-ak godina na zemljištu moga oca i strica. U njoj nas je živjelo ukupno osmero, a trenutno smo smješteni u susjedstvu”, rekao je Slunjski.

Njegovi kolege pozivaju sve koji žele pomoći njemu i njegovoj obitelji da to učine uplatom na tekući račun u Zagrebačkoj banci: Kristijan Slunjski, IBAN HR: 2823600003222836118 ili osobno na adresi Kabal 81, 10344 Farkaševac.