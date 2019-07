POŽAR I DALJE BJESNI I ŠIRI SE PREMA BILICAMA: Gori oko 300 hektara površine, evakuiraju se zaseoci Lugovići i Dulibići

Na sastanku Stožera civilne zaštite u Šibeniku dogovorene su mjere pripravnosti i daljnje operativne radnje, jer se vremenske prilike koje pogoduju požaru očekuju do daljnjega

Zadnje informacije:

Požar i dalje bjesni Dubravom i trenutno se širi prema Bilicama. Zbog toga je Općina Bilice donijela odluku o evakuaciji zaseoka Lugovići i Dulibići. Zamjenik načelnika Općine Bilice, Neven Mikulandra, potvrdio je kako će tridesetak stanovnika noćas biti smješteno u tamošnju osnovnu školu.

Sastanak Stožera civilne zaštite Grada Šibenika održan je u subotu navečer u Uredu gradonačelnika, zbog opasnosti od požara koji je izbio na području Dubrave te se, potpomognut vjetrom, širi u nekoliko pravaca. Požarom je obuhvaćeno oko 300 hektara površine, no nisu zahvaćeni stambeni objekti te za sada nije bilo potrebe za evakuacijom stanovništva, javlja Šibenski portal.

Na sastanku Stožera izložene su informacije o trenutnom stanju na terenu te su dogovorene mjere pripravnosti i daljnje operativne radnje, budući da se vremenske prilike koje pogoduju širenju požara, očekuju do daljnjega.

‘Na terenu je trenutno oko 200 ljudi, vatrogasaca šibenske Javne vatrogasne postrojbe, DVD-ova, Hrvatske vojske, Državnih intervencijskih postrojbi iz Zadra i Splita te Vatrogasnih zajednica Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije.

Tridesetak djelatnika PU Šibensko-kninske patrolira na terenu, te se očekuje i pomoć iz Splitsko-dalmatinske PU. Noćas se očekuje dugotrajna borba s vatrom, no stupanj pripravnosti je na visokoj razini’, izvijestili su iz Grada Šibenika nakon sastanka na kojem je, uz dogradonačelnika Danijela Miletu, inače predsjednika Stožera, bio i gradonačelnik Željko Burić.

HAK javlja kako je zbog požara ponovno u oba smjera zatvorena dionica autoceste A1 između čvorova Vrpolje i Pirovac, a zatvorene su i državna cesta 33 na dionici Dubrava između Šibenika i Tromilje i županijska cesta Šibenik-Bilice-Tromilja

Vjetar je pojačao, vatra je stigla na pedesetak metara od kuća, ali najkritičnije pozicije u Mihaljevićima su obranjene, javlja reporterka Šibenskog portala.

“Stožer nije donio odluku o evakuaciji stanovništva. JVP Šibenik je ta koja organizira situaciju na terenu, ljudi su vjerojatno zbog panike bježali iz kuća, a JVP drži pod kontrolom stanje na terenu “, kazao je Danijel Mileta, predsjednik Stožera civilne zaštite

Situacijama u mjestu Mihaljevići je kritična. Kako javlja N1, stanovnici tog sela trenutno se evakuiraju. Vjetar je još pojačao, a vatra je stigla na pedeset metara do kuća.

Jedan krak požara pobjegao u brdo prema vjetrenjačama, prema brdu Debeljak i Krtolin.

Stiglo još vojnika

Na požarištu kod Šibenika u subotu, 27. srpnja 2019. upućena su još 24 pripadnika Hrvatske vojske te je trenutačno angažirano ukupno 50 pripadnika Hrvatske kopnene vojske, priopćio je MORH.

Uz 120 vatrogasaca s 40 vozila, požar na toj lokaciji gase četiri Canadaira CL-415 i tri Airtractora AT-802, a u pomoć pristižu i dodatne vatrogasne snage.

“Letačke protupožarne posade nastavit će daljnja djelovanja i raspoređivati snage sukladno prioritetima i stanju na požarištima, a prema procjeni stanja na terenu u pripravnosti su i dodatne kopnene snage Hrvatske vojske”, javlja MORH.

Ponovno se aktivirao požar u blizini kuća u Dubravi

Ozlijeđeni vatrogasac je dobro, nije bio na ambulantnom liječenju i pušten je kući. Kako javlja N1, ponovno se aktivirao požar u blizini kuća u Dubravi koji je prethodno ugašen

Kako javlja N1, jedan je vatrogasac lakše ozlijeđen na požarištu, nagutao se dima.

– Noć će biti vrlo teška. Kuće se brane na više mjesta. Kod Vrtnog centra u Dubravi, u Lugovićima, Mihaljevićima… Vjetar tako puše da se situacija ne terenu mijenja praktički svakih 10 minuta. Rekao bih da vatra prijeti na 100 strana. Prema najnovijim podacima, požar je krenuo i prema vjetrenjačama na Trtru – izvijestio je Danijel Mileta, šibenski dogradonačelnik, za šibenski.

Četiri kanadera na terenu

“Na požarište Južna Dubrava u subotu, 27. srpnja 2019. upućen je i četvrti Canadair CL-415 te je trenutačno na tom najvećem ovogodišnjem požaru angažirano sedam protupožarnih aviona iz PP NOS-a OSRH i 26 pripadnika Hrvatske voske, a nakon zračnih snaga područje požarišta nadletjet će i bespilotna letjelica Orbiter”, priopćio je MORH.

Dodaju kako je ovo prvi angažman kopnenih snaga Hrvatske vojske u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni. Zračne protupožarne snage od 14,30 sati neprekidno djeluju na dva požarišta u Šibensko-kninskoj županiji.

“Nakon što je požar kod Drniša lokaliziran, i dodatne snage uputile su se na požarište Južna Dubrava kod Šibenija, gdje su trenutačno angažirana četiri Canadaira CL-415i tri Airtractora AT-802”, navodi MORH.

‘Dajemo uistinu sve od sebe, no vatrena je fronta velika’

Kapetan posade prvog Canadaira pukovnik Goran Vlahović kazao je kako se nakon punjenja goriva u bazi u Zemuniku odmah vraćaju na požarište Dubrava.

“Dajemo uistinu sve od sebe, no vatrena je fronta velika. Gašenje nam otežavaju dalekovodi te je teško blizu prići, a i vjetar čini svoje. Stvorio se veliki dim, a uz to radi se o borovoj šumi koja je dosta gusta. Ostajemo do mraka i nadamo se zaustavljanju vatrene fronte”, iznio je pukovnik Vlahović.

Pilot Airtractora AT-802 bojnik Kristijan Bilić, koji se vratio s požarišta kod Drniša nakon što je požar lokaliziran, kazao je kako na požarištu kod Šibenika najveći problem stvara promjena pravca vjetra te je također izrazio nadu da će do mraka biti stavljen pod kontrolu.

“Situacija se mijenja iz trena u tren. Požar ima 4 do 5 krakova, jako jugo ga rasplasmava. Pred vatrogascima je besana noć”, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

‘Požar se brzo širi, gori borova šuma i makija”, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić za Dnevnik Nove TV.

Na području Rupića vatra je blizu kuća, ali kuće nisu ugrožene.

“Dat ćemo sve od sebe da tako i ostane. Radimo sve da požar što prije stavimo pod kontrolu”, rekao je Dukić.

Autocesta ponovno otvorena

Jak vjetar rasplamsava vatru u subotu predvečer na požarištu južne Dubrave kod Šibenika i gasitelji ulažu velike napore na njegovu zaustavljanju, doznaje se od vatrogasnog zapovjednika Šibensko-kninske županije Darka Dukića.

“Puše snažan vjetar i vatra naprosto leti, ali gasitelji te pripadnici Hrvatske vojske i kanaderi čine sve što je u njihovoj moći ne bili zaustavili širenje vatene stihije. Za sad nisu ugroženi stambeni objekti,” rekao je Dukić za Hinu.

Na požarištu je angažirano više od 100 vatrogasaca i 40 vatrogasnih vozila, tri kanadera, dva airtractora i 26 vojnika.

Na terenu u Dubravi su i policija i pripadnici Stožera civilne zaštite grada Šibenika, a kako se doznaje od dogradonačelnika Danijela Milete, postajala je opasnost od približavanja vatre selu Rupići, no vatrogasci su kuće obranili.

„U Rupićima se iznad Vrtnog centra vatra približila kućama, stanovnici pedesetak kuća dobili su već bili obavijesti o evakuaciji, no vatrogasci su kuće zasad obranili. Riječ je o ogromnom požaru i velikoj fronti, a zatvorena je autocesta, nema ulaza na čvor Šibenik, kao i lokalne ceste te cesta prema Drnišu“, kazao je Mileta.

Požar je planuo malo poslije 13,30 sati.

Po izvješću HAK-a u 19 sati, za sav promet otvorena je dionica autoceste A1 između čvorova Pirovac i Vrpolje, koja je bila zatvorena zbog požara. Dodatan oprez potreban je između čvorova Šibenik i Skradin gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h. Na čvoru Šibenik nije moguće koristiti ulaz i izlaz. Zbog požara je zatvorena državna cesta DC33 od Tromilje do skretanja za Perković.

Angažirane dodatne snage

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković javio se u Dnevnik N1 televizije te rekao kako je požar u Dubravi još uvijek aktivan te ga gasi 82 vatrogasca s 32 vozila. Dodaje kako je na požarište upućeno i 25 pripadnika Hrvatske vojske te osmero iz državne intervencijske postrojbe iz Splita. Kaže kako je drugi požar, kod Oklaja, lokaliziran.

“Dodatne snage koje su bile na području Oklaja su preusmjerene na područje Šibenika ovdje kod Dubrave. Tako da će sada biti pojačane i snage iz zraka, ali i one sa zemlje”, rekao je Tucaković.

Dodaje kako nema opasnosti za ljude i kuće, a tamo gdje bi je moglo biti raspoređeni su vatrogasci

‘Pomažu kanaderi, ali to nam nije dovoljno’

Požar na Donjoj Dubravi kod Šibenika zahvatio je cestu kod naplatnih kućica te šalju svih nazad prema Zadru. Čitatelji 24sata javljaju da je kolona na autocesti jako velika.

“Požar se širi munjevitom brzinom, prošao je zaseok Rupiće i ide prema naplatnim kućicama, tako da je moguće da će biti zatvoren izlaz s autoceste Šibenik i dio brze ceste Šibenik – Drniš – Knin. Pomažu nam i tri kanadera, ali to u ovom trenutku jednostavno nije dovoljno da bismo obuzdali vatru”, kazao je za Šibenski portal zapovjednik JVP Šibenik Volimir Milošević.

Duž cijele Jadranske magistrale na šibenskom području formirale su kilometarske kolone vozila jer je zbog velikog požara u Dubravi zatvorena autocesta između čvorova Pirovac i Vrpolje u oba smjera, a zatvorena je i državna cesta od Tromilje do skretanja za Perković

Na požarište upućeno 26 pripadnika Hrvatske kopnene vojske

Kopnene snage Hrvatske vojske angažirane su na požarištu Južne Dubrave kod Šibenika, gdje je u subotu, 27. srpnja 2019. iz vojarne u Benkovcu upućeno 26 pripadnika HKoV-a s tri vozila, priopćio je MORH.

Uz 120 vatrogasaca s 40 vozila, požar na toj lokaciji gase tri Canadaira CL-415 i tri Airtractora AT-802. Letačke protupožarne posade nastavit će daljnja djelovanja i raspoređivati snage sukladno prioritetima i stanju na požarištima, a prema procjeni stanja na terenu u pripravnosti su i dodatne kopnene snage Hrvatske vojske.

Policija: Nisu ugroženi životi ni imovina

“Posebno napominjemo da ovim požarom do sada nisu ugroženi ljudski životi niti imovina na tom području, a policijski službenici su na terenu posebno kroz regulaciju prometa, te stoga molimo vozače za posebnu pažnju i strpljenje”, priopćila je Marica Kosor, glasnogovornica PU šibensko-kninske.

“U 13:38h zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Južne Dubrave. Na intervenciju izašli JVP šibenik, DVD Šibenik, DVD Zablaće, DVD Bilice, DVD Brodarica – Krapanj, DVD Perković, DVD Zaton, DIP Šibenik sa 15 vozila i 38 vatrogasca. Gašenju se pridružila 2 Canadaira u 14.45h. Intervencija je u tijeku”, izvijestili su iz Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, javlja N1.

Izbio je još jedan požar kod Šibenika i širi se prema autocesti. Sve snage su na terenu, rekao je za N1 zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Šibenik, Volimir Milošević, dodavši da velik problem vatrogascima u gašenju čini jak vjetar.

Kako doznajemo od vatrogasnog zapovjednika, ugrožen je promet na autocesti A1 pa su vatrogasci dali preporuku Hrvatskim autocestama da zbog požara koji je izbio u blizini autoceste zaustave promet tim dijelom autoceste.

Broj vatrogasaca angažiranih na gašenju požara u Dubravi popeo se na 52, a uz dva kanadera na teren su poslana i dva airtractora. Sve snage angažirane su kako bi spriječile širenje vatre prema autocesti. Kako se doznaje s terena, kuće i objekti zasad nisu ugroženi, javlja Šibenik.in.

Kako javlja HAK, od 16:01 za sav promet zatvorena je dionica autoceste A1 između čvorova Šibenik i Vrpolje u oba smjera, zbog požara.