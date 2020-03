VATRA U KRUGU BOLNICE: U Varaždinskim Toplicama buknuo požar. Krenulo je od razvodne električne kutije…

Očevidom je utvrđeno da je do požara došlo uslijed kvara na razvodnoj električnoj kutiji te je došlo do zapaljenja električnih kablova i kućišta

Sinoć oko 21.45 na Trgu Sv. Martina u Varaždinskim Toplicama, taman u krugu bolnice, izbio je požar. Buktinja je počela u blizini kotlovnice na isparivaču ukapljenog naftnog plina, javlja Varaždinski.hr.

“Očevidom je utvrđeno da je do požara došlo uslijed kvara na razvodnoj električnoj kutiji te je došlo do zapaljenja električnih kablova i kućišta. Do istjecanja plina nije došlo. Požar su ugasili pripadnici vatrogasne jedinice bolnice, DVD Varaždinske Toplice i JVP Varaždin”, piše u priopćenju PU varaždinske.

Srećom, nema ozlijeđenih, no ima materijalne štete koja se tek naknadno treba utvrditi.