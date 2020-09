VARAŽDINSKOG PSIHIJATRA VIŠE PACIJENTICA OPTUŽUJE ZA ZLOSTAVLJANJE: ‘Pitao je može li probati koliko sam vlažna’

Prvo je psihijatar morao zadobiti povjerenje pacijentica, a nakon toga je krenuo zaključavati vrata i pozivati se na Freuda te isticati važnost seksualnog odnosa za liječenje

Pacijentice uglednog varaždinskog psihijatra optužuju za spolno zlostavljanje, a unatoč brojnim prijavama Hrvatskog liječničkoj komori, ovaj doktor i dalje ima dozvolu za rad. Potresnu priču pacijentica donosi emisija “Provjereno” Nove TV, a kako su ispričale novinarima, psihijatar je u sobi pod ključem zapravo zlostavljao žene i to nazivao terapijom.

Prvo je morao zadobiti njihovo povjerenje, a nakon toga je krenuo zaključavati vrata i pozivati se na Freuda te isticati važnost seksualnog odnosa za liječenje. Jedna od pacijentica bila je i maloljetna.

“Otprilike svaka dva mjeseca sam dolazila na kontrolu. Nakon koje godine počeo mi je govoriti svakakve stvari. Jedne se dobro sjećam jer je rekao ‘da se sigurno ševim na svakom uglu’. Da bi to eskaliralo koja dva dolaska kasnije, kad me pitao da li može probati koliko sam vlažna”, ispričala je jedna pacijentica za “Provjereno”.

‘Lukavo je manipulirao ranjivim ženama’

“To je djevojka koja je došla k njemu radi duboke, snažne anksioznosti… Objasnio je da ona ima pojačanu laktaciju iz grudi i počeo je pri svakom njenom dolasku dirati grudi i to je trajalo nekakvih pet, šest mjeseci, da bi na kraju predložio direktni seksualni odnos, dirao je po vagini.

On je vrlo lukavo manipulirao djevojkama koje su bile izrazito ranjive, izrazito osjetljive i činio je to zbog zadovoljenja nekih svojih seksualnih potreba. On je, de facto, seksualni predator”, ispričao je Nebojša Buđanovac, psihoterapeut i socijalni pedagog kojem se djevojka naknadno obratila za pomoć.

Nije izoliran slučaj

Nažalost, slučaj ove djevojke nije jedini. Svoju priču je “Provjerenom” ispričala i Petra Milković, tadašnja studentica klavira na Akademiji u Zagrebu. Ona je na liječenje došla zbog depresije.

“On bi se skinuo, zatražio bi od mene da se skinem i onda bi započele te neke metode diranja, učenje udisaja, izdisaja, spajanja… Stalno je upotrebljavao Freuda i da je seksualni odnos jako bitan u terapeutske svrhe”, ispričala je Milković.

Žena navodi da se s psihijatrom tijekom vremena te da joj je nakon nekog vremena postavio ultimatum pa je zbog njega čak prekinula tadašnju vezu. Svjedočanstva ostalih pacijentica kao i psihijatrovu reakciju na optužbe donosi večeras emisija “Provjereno”.