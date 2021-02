VARAŽDINCU I LUDBREŽANINU PREVARANTI IZBILI DOSTA NOVCA IZ DŽEPA: Platili su svoja vozila, ali ih nikad nisu dobili

Varaždinac i Ludbrežanin ostali su bez značajnih iznosa novca nakon što su putem interneta dogovorili kupnju automobila, odnosno traktora i platili prije nego što su im vozila dostavljena

Jedan je 45-godišnji Varaždinac odlučio kupiti automobil. Na oglasniku je pronašao jedno vozilo te je kontaktirao oglašivača. Ovaj mu je rekao da uplati više od 90.000 kuna na račun jedne švedske tvrtke.

Iako je dobio obećanje da će mu auto nakon uplate stići na kućnu adresu, to se nije dogodilo. Varaždinac je shvatio da je prevaren pa je sve prijavio policiji koja traži počinitelja, javlja Varaždinski.

Slična se stvar dogodila i 73-godišnjaku iz Ludbrega. On je na jednoj društvenoj mreži dogovorio kupnju traktora. No, on je prošao nešto bolje od Varaždinca, jer je trebao međunarodnom uplatnicom platiti 1600 kuna na račun u Srbiji.

Varaždinski javlja kako je prodavač nakon uplate obrisao profil preko kojega je prodavao traktor. To je bilo dovoljno da Ludbrežanin sve prijavi tamošnjim policijskim službenicima, koji također rade na otkrivanju prevaranta.