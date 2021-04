UŽAS U TUROPOLJSKOM ODGOJNOM ZAVODU: Maloljetnici u zatvoru popili dezinficijens

Petoro osoba uzrokovalo je incident, a Ministarstvo još utvrđuje hoće li netko zbog njega odgovarati

Nevjerojatan incident dogodio se u odgojnom zavodu u Turopolju. Prije nekoliko dana više je maloljetnika iz još neutvrđenih razloga popilo dezinficijens, doznaje RTL. U zatvor su odmah pozvane ekipe hitne pomoći, a Ministarstvo pravosuđa pooštrilo je mjere osiguranja, doznaje ta televizija.

“Oni su to sredstvo, kako smo sada dobili u nalogu, odnosno u našem nadzoru – popili. Ono što mogu reći je da nema nekakvih većih zdravstvenih tegoba za njih. Mi smo to na vrijeme utvrdili, spriječili. Ono što je novo, mi smo naložili da se sve to makne s dostupnih javnih mjesta”, kazao je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.

Petoro osoba uzrokovalo je incident, a Ministarstvo još utvrđuje hoće li netko zbog njega odgovarati. Zasad se ne nazire propust pravosudnih službenika.

“Mi smo upoznati s tom situacijom u odgojnom zavodu. Ne znam koji su razlozi tamo, ali znamo da je sada puno bolji smještaj za maloljetnike u odgojnom zavodu Turopolje, a i naše kolegice i kolege se tamo trude da sve bude po zakonu kako je”, kazao je predsjednik Sindikata pravosudne polciije Armint Tatarević.

Zatvoru su prenapučeni

U Turopoljskom se trenutno nalazi 27 maloljetnika, no generalno je u cijelom zatvorskom sustavu više zatvorenika nego prostora za njih.

“Zatvor u Remetincu, zatvor u Lepoglavi, zatvor u Glini, danas imam izvješće za zatvor u Osijeku – da ima više zatvorenika nego kapaciteta”, kaže Salapić.

Nedostaje i pravosudnih policajaca

Sindikati ističu kako je najveći problem nedostatak pravosudnih policajaca. Na otvorenih 15 radnih mjesta stigne možda deset prijava.

“Nekad vam je bilo, kad je bio natječaj, ispred Remetinca su bile kolone, redovi, preporuke su se tražile da se zaposli u pravosudnu policiju. A sad, kad se otvori natječaj za policajca svi misle šugav posao. To više nije to, to nitko ne želi raditi, kad imate male plaće, uvjete rada, tko će vam doći raditi”, kaže zamjenik predsjednika Sindikata pravosudne policije Jelenko Krešo.