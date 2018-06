UŽAS: 15-godišnjak iz Splita silovao 10-godišnju djevojčicu dok se igrala s njegovim bratom

Istražni sudac je rješenjem odbio prijedlog za određivanjem istražnog zatvora prema maloljetniku, koji je bio predložen kako on ne bi utjecao na svjedoke, a državno odvjetništvo je na to podnijelo žalbu, objavili su na svojim stranicama

U Splitu je uhićen 15-godišnji dječak kojeg policija sumnjiči da je silovao 10-godišnju djevojčicu.

To se dogodilo prije pet dana na jednom otoku u srednjoj Dalmaciji, u stambenoj zgradi. Djevojčica se igrala s bratom osumnjičenog, kada je 15-godišnjak došao do nje i rekao joj da skine odjeću. Ona je odbila to učiniti pa ju je maloljetnik skinuo na silu i imao s njom spolni odnos.

Uhićen je nedugo nakon što je curica uspjela pobjeći. Istražni sudac je rješenjem odbio prijedlog za određivanjem istražnog zatvora prema maloljetniku, koji je bio predložen kako on ne bi utjecao na svjedoke, a državno odvjetništvo je na to podnijelo žalbu, objavili su na svojim stranicama.