UŽARENO NA SUĐENJU TROSTRUKOM UBOJICI ZAVADLAVU: Visina kazne će ovisiti o posljednjoj riječi forenzičko-psihijatrijskog tima

‘Procijenili smo da je bio smanjeno ubrojiv s time da smo bili u dilemi oko stupnja smanjenja njegove ubrojivosti’

Na suđenju za trostruko ubojstvo u Splitu Filipu Zavadlavu bila je užarena atmosfera zbog stručnog mišljenja o njegovu psiho-fizičkom stanju kobnog dana. Vještaci tvrde da je bio smanjeno ubrojiv, ali ne i da ima akutni psihotični poremećaj. Obrana to ne prihvaća. Ovo nije nova taktika, stalno se razmišljalo o posljednjoj mogućnosti da se revidira psihološko vještačenje, psihijatri su na to pristali ako Zavladav iznese obranu, javlja RTL.

Obranu smeta što nisu pokazali koji je bio konkretan razlog zašto je on krenuo u taj osvetnički pohod. Prema tvrdnjama obrane nije postojao neki neposredni okidač, zbog čega bi on u afektu reagirao. Obrana tvrdi da je to jedan proces koji se u njemu dugo odvijao, psihoza koja je dugo trajala. Sve ovisi o posljednjoj riječi forenzičko-psihijatrijskog tima i o tome će ovisi sama presuda, odnosno visina njegove kazne ako sud odluči da je kriv. Sveukupno može dobiti 50 godina te je jako važno hoće li biti proglašen neubrojivim ili smanjeno neubrojivim.

Četveročlani forenzični tim Klinike za psihijatriju Vrapče bio je suglasan oko stanja Filipa Zavadlava u vrijeme kada je počinio trostruko ubojstvo kalašnjikovom u siječnju ove godine u Splitu. “U vrijeme počinjenja dijela bio smanjenih sposobnosti da shvati značenje svojih postupanja i upravlja svojom voljom…. Procijenili smo da je bio smanjeno ubrojiv s time da smo bili u dilemi oko stupnja smanjenja njegove ubrojivosti”, kazao je Goran Arbanas, psihijatar Klinike za psihijatriju Vrapče. “Svi ovi simptomi govore u prilog akutnoj reakciji na stres, a nikako ne akutnu psihotičnu reakciju”, dodao je.

Ima poremećaj ličnosti

Psiholozi i psihijatri upoznati su sa svjedočenjima niza svjedoka o tome kako im je Zavadlav govorio kako nije spavao 16 dana. “Nemoguće je da ispitanik nije spavao petnaest dana u kontinuitetu, ali je vrlo čest doživljaj osobe koja ima nesanicu da uopće ne spava”, kazao je Arbanas.

Sa Zavadlavom je tim razgovarao u nekoliko navrata, ali ne o samom kaznenom djelu kojeg je počinio. “Ispitanik ima kombinirani poremećaj ličnosti iz klastera b koji obuhvaća disocijalne, histrionske i narcistične crte”, kazao je Romel Krajačić, psiholog Klinike za psihijatriju Vrapče.

Obrana je psihologijsko-psihijatrijsko vještačenje smatrala nepotpunim. Hoće li 25-godišnjak, koji u sudnici ima potporu Facebook grupe Pravada, iznijeti svoju obranu, znat će se 25. ili 26. studenog kada su zakazani završni termini suđenja.

