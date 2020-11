UTAJILI 5,1 MILIJUN KUNA PDV-A NA MESU I SIRU; Pratili su ih godinu dana: ‘Imali ste 10 bombona, pojeli ste 7, gdje su ostala 3?’

Čak 5,1 milijuna kuna PDV-a utajila je devetorka na čelu s Markom Silijem, uvoznikom mesa tijekom prošle i ove godine, a USKOK je sve otkrio zahvaljujući tajno snimljenim razgovorima i poreznim nadzorima

USKOK je dovršio jednogodišnju istragu nad skupinom osoba za koje je sumnjao da su od početka prošle godine na uvozu smrznutog mesa, sireva i ribe utajili najmanje 5,1 milijun kuna PDV-a. Prije tri dana uhićeno je devetero osoba, a pretresima je pronađen i dio utajenog novca. Naime, u kući prvoosumnjičenog, 46-godišnjeg Marka Silija, istražitelji su pronašli 2,7 milijuna kuna u gotovini. Nekoliko je uhićenika već priznalo svoja nedjela, pa su pušteni da se brane sa slobode, dok su u istražnom zatvoru, uz Silija, završili Robert Jakelić i Antonio Štefanović, za koje se sumnja da su pomagali u utaji. Istražitelji ne bi došli do tih saznanja da nisu tajno snimali razgovore između sumnjivaca.

“Ide jedan kamion mesa, pa jedan kamion sira, mjesečno uvezemo tri kamiona mesa i tri kamiona sira iz Danske. Imamo kupca, jednu firmu koja se nalazi kod Markova Polja, onda ona to preprodaje dalje. Kakva je matematika u svemu tome? Ima matematike kada se radi o 25 tona. Preko jedne firme ne ide dugo posao, najviše dva do tri mjeseca. Onda se otvara druga firma preko koje ide posao dalje. Već imamo jednu čistu firmu spremnu koja će preuzeti posao”, sadržaj je jednog od snimljenih razgovora, u kojem je otkrivena i metoda njihova djelovanja.

Nestajući trgovci

Radi se o takozvanim nestajućim trgovcima, “fikus tvrtkama” s najčešće jednom zaposlenom osobom, i to direktorom, koje u kupoprodajnom lancu sudjeluju samo fiktivno, glumeći uvoznike iz europskih zemalja. Zahvaljujući odredbi da uvoznik robe iz EU-a ne plaća PDV odmah po uvozu, već nakon prodaje robe drugoj tvrtki u Hrvatskoj, nestajući trgovci mogu poslužiti za simulaciju nabavke robe, a time i omogućiti stvarnom dobavljaču, u ovom slučaju Silijevoj tvrtci Markus-ambalaža, da knjiženjem tih fiktivnih računa sebi umanje iznos PDV-a koji moraju uplatiti državi.

No, čak je i sumnjivcima, uz dobro razrađen plan, bilo teško voditi ovako kompleksnu operaciju utaje. Tako su istražitelji iz snimljenih razgovora otkrili kako su sumnjivci jednom izgubili pečat jedne od fiktivnih tvrtki koji im je trebao za ovjeravanje pošiljke. Jedan od sumnjivaca ga je našao tek za mjesec dana u svom kaputu. Neki od “direktora”, imali su problema s alkoholom, pa su u bankama pijani podizali novac. “Jesi pijan?” pita Štefanović jednoga od svojih “direktora” koji u banci treba podići stotinjak tisuća kuna. “Ne brini, mogu ja neke stvari odraditi i pijan”, odgovara mu “direktor”.

Lekcija s bombonima

Jutarnji iz dostupnih dijelova istrage doznaje kako je najveća panika ipak nastala u kolovozu ove godine kada je porezna službenica iz Sesveta najavila nadzor u Štefanovićevoj tvrtki Cibus. Njegova računovotkinja, također među osumnjičenima, upozorila ga je: “Porezna je detektirala tuzemnoga dobavljača robe kao potencijalno sumnjivoga i dolaze u nadzor. Brine ih Agromes-promet.”

No, on joj je kratko odvratio kako im neće “davati nikakve dokumente od Agromesprometa”. Unatoč kaosu u dokumentaciji, njega je najviše brinulo to što tvrtka nije imala ured. Zbog toga je unajmio jedan stan u Sesvetama te ga uredio da izgleda kao ured. Jednu je prijateljicu čak pitao kako da opremi taj “ured”, na što mu je odgovorila da mora imati registratore, kompjutor i sličnu opremu.

To mu nije pomoglo, jer je poreznica našla niz nepravilnosti. “Imali ste deset bombona, pojeli ste sedam, gdje su ostala tri?”, pitala je Štefanovića, koji nije znao odgovoriti. “Najveći problem je gdje je zaliha robe”, razgovaraju Štefanović i računovotkinja nakon neugodnog razgovora s poreznicom koja mu je na taj način objasnila što mu nedostaje u dokumentaciji.