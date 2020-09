USKORO KREĆE SUĐENJE TROJICI ZA UBOJSTVO KARMELINA FISTANIĆA: Vrhovni sud potvrdio da su dokazi zakoniti

U proljeće je podignuta optužnica koja Ringwalda tereti da je bio egzekutor s motora, Pirića da je bio organizator i Zolota za pružanje logističke podrške

Pred Županijskim sudom u Splitu će početi suđenje trojici optuženika za likvidaciju Karmelina Fistanića (39). Kako piše portal Dalmacija danas, Vrhovni sud je odbio argumente obrane koji su tražili da se izdvoje praktički svi dokazi koji su prikupljeni tijekom istrage ovog zločina te da se tretiraju kao nezakoniti.

Podsjetimo, Fistanić je likvidiran 9. studenog 2019. na skretanju za Brzet u Omišu dok je sjedio u svou VW Polu s djevojkom koja se nalazila na suvozačevom sjedištu. Ubijen je usred bijela dana te je vozač na skuteru u njega ispalio šest metaka i zatim pobjegao kroz Omiš.

Sve policijske snage bile su mjesec dana na nogama te se istraživao svaki kutak okolnog terena kao i pravci bijega. Policijskom akcijom uhićeni su Jerko Pirić (35), Stipe Ringwald (49) i Vlado Zolota (48). Kako piše Dalmacija danas, u proljeće je podignuta optužnica koja Ringwalda tereti da je bio egzekutor s motora, Pirića da je bio organizator i Zolota za pružanje logističke podrške.

Odvjetnica jednog optuženog smatra da je vještačenje loše obavljeno

Pravi očevici ne postoje u ovom slučaju, a nitko od optuženih nije bio niti blizu priznanja. Zbog toga su svi dokazi tužiteljstva došli preko forenzičke obrade – upravo je na to prigovore imala Pirićeva odvjetnica Doris Košta koja smatra da su vještačenja u Centru Ivan Vučetić loše obavljena i mimo pravila struke.

Žalila se da brojne video snimke kjima je utvrđeno kretanje optuženih tog dana nisu kvalitetne i da se do njih nije došlo legitimnim putem. Navodima odvjetnice Košte pridružili su se i ostali odvjetnici, no to nije polučilo uspjeh jer je Vrhovni sud odlučio kako su dokazi legalno pribavljeni i da su potpuno zakoniti.

Dinko Mešin, glasnogovornik splitskog suda tu je informaciju potvrdio da portal Dalmacija danas kao i informaciju da će optužno vijeće odlučiti o pravomoćnosti optužnice na sjednici 21. rujna. U pravilu je ta potvrda optužnice formalnost te se nakon nje predmet dodjeljuje u rad nekome od sudaca.

Prva rasprava bi mogla biti zakazana za mjesec dana.

