USKOK ‘USKOČIO’ U SPLITSKU ČISTOĆU: Privedeni direktor i nekolicina zaposlenih; Muljali s otpadom i tako zgrabili milijune?

Uz direktora splitske Čistoće i jednog poslovođu djelatnici USKOK-a priveli su i nekolicinu radnika zaposlenih na gradskom odlagalištu otpada Karepovac

Policijski odjel za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) u utorak ujutro počeo je uhićenja u splitskoj komunalnoj tvrtki Čistoća, doznaje se iz izvora bliskih istrazi.

U policiji ne žele govoriti o detaljima akcije jer je riječ o slučaju iz nadležnosti USKOK-a. Prema nesužbenim podacima, u tijeku su uhićenja, ali i pretrage ureda i stanova na splitskom području.

Broj privedenih ‘znatno se povećao’

Prema pisanju tportala, policija je obavila niz razgovora u upravnoj zgradi, ali i na susjednom odlagalištu Karepovac. Nakon nešto više od sat vremena s njima su – pretpostavlja se na dodatne razgovore – otišli jedan poslovođa i nekoliko radnika, a nešto prije 10 sati i direktor tvrtke Ante Aleksić, navodi portal. Dodaju da se broj provedenih “znatno povećao” iza 10 sati.

Dolazak USKOK-a potvrdila je Slobodnoj Dalmaciji šefica Operativne službe te gradske tvrtke Ljubica Vrdoljak. Kazala je da policijski djelatnici više nisu u upravnoj zgradi te da su se po svoj prilici uputili na odlagalište Karepovac budući da su tražili zamjenu bageriste kako bi mogli pristupiti deponiju.

‘To radi netko zločest i želi loše Čistoći’

Vrdoljak je kazala kako je USKOK u ‘Čistoću’ najvjerojatnije došao na temelju anonimne prijave koja se, kaže, odnosi na nešto što je odloženo na dio odlagališta gdje svakodnevno pristiže komunalni otpad, a nakon što je završena prva faza njegove sanacije.

“Ovdje se radi o nekome tko je zločest i želi loše Čistoći, sumnjam na nekoga unutar tvrtke”, kazala je Vrdoljak za Slobodnu Dalmaciju.

Na Karepovcu se događala i masovna krađa goriva?

Prema pisanju Tportala, istražitelji sumnjaju da su radnici po vlastitom dogovoru i uz znanje direktora na odlagalištu svakodnevno primali kamione s građevinskim te drugim vrstama otpada. To nisu registrirali i za to nisu naplaćivali propisane naknade. Iako videonadzor postoji i čak je “pojačan” dodatnim kamerama jedne vanjske tvrtke, kamioni se često nisu zaustavljali na vaganju nego bi projurili preko kontrolne točke. Šteta za splitsku Čistoću uopće nije mala jer su tako tvrtku i gradski proračun oštetili za nekoliko milijuna kuna.

No, to nije sve jer istražitelji pokušavaju potvrditi sumnje da se na Karepovcu događala i masovna krađa goriva i to od smanjivanja potrošnje uz pomoć stavljanja teških strojeva koji sabijaju otpad u slabiji režim rada pa do prostog otuđivanja. Osumnjičeni radnici bili su prisluškivani i praćeni i za to su vrijeme, svakog tjedna organizirali gozbe i okretali janjce na ražnju.