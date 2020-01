USKOK PRIVEO NAČELNIKA ŠKABRNJE: ‘Službena putovanja’ i privatne troškove plaćao novcem iz proračuna. On i zamjenica u džep spremili 900.000 kn

Još prošle godine USKOK je podigao optužnicu protiv Nediljka Bubnjara i Kristine Erlić zbog zloporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja dokumenata

USKOK je jučer ponovno priveo Nediljka Bubnjara, načelnika Općine Škabrnja, protiv kojeg je prošle godine podigao optužnicu zbog zloporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja dokumenata. Glasnogovornik USKOK-a Sergej Abramov i odvjetnik Marko Marinović potvrdili su portalu Zadarski.hr Bubnjarevo uhićenje, ali nisu htjeli ništa komentirati.

Bubnjar je, prema optužnici, između ostalog, od siječnja 2008. do ožujka 2009., krivotvorio putne naloge i tako iz Općine Škabrnja izvukao gotovo 65.000 kuna. Iako je u putnim nalozima stajalo kako se radi o službenim putovanjima, Bubnjar je na putovanja u privatnom aranžmanu vodio i druge osobe koje nisu bile zaposlene u Općini.

Tako si je načelnik protupravno isplaćivao dnevnice i podmirivao troškove goriva, smještaja i hrane, a sve karticom Općine. No, to nije jedini njegov krimen. Od lipnja 2013. do rujna 2017. Bubnjar je karticom općine i virmanima podigao gotovo 640.000 kuna koje je iskoristio za vlastite potrebe. Općina Škabrnja je nedjelima Bubnjara i bivše mu zamjenice Kristine Erlić oštećena za nešto manje od 900.000 kuna.