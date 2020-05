USKOK PODIGAO OPTUŽNICU PROTIV OSMERO KRIJUMČARA KOKAINA: Među njima je i ‘narkobos sa Šestina’, sudit će im se u Hrvatskoj

Svaki član skupine imao je točno određene zadaće, od kontaktiranja s prodavateljima kokaina u Srednjoj i Južnoj Americi, prijevoza droge zrakoplovom do odredišta u EU i Švicarskoj, pronalaska putnika zbog kojih su ti letovi trebali djelovati kao komercijalni

Uskok je u četvrtak podigao optužnicu protiv osmeročlane skupine krijumčara kokaina iz Srednje i Južne Amerike u Europu na čijem je čelu tzv. narkobos sa Šestina Michael Dokovich, uhićen u prošlogodišnjoj međunarodnoj policijskoj akciji “Familia”.

Tužiteljstvo tvrdi da je Dokovich, rođen kao Iljmija Frključić u Podgorici, tijekom 2018. pa do 16. svibnja 2019. u Hrvatskoj, Srbiji, Češkoj, Belgiji, Švicarskoj kao i drugim državama EU te državama Srednje i Južne Amerike, povezao ostale okrivljenike zbog zarade “kontinuiranom nabavkom i daljnjom prodajom većih količina kokaina”.

Svaki član skupine imao je točno određene zadaće, od kontaktiranja s prodavateljima kokaina u Srednjoj i Južnoj Americi, prijevoza droge zrakoplovom do odredišta u EU i Švicarskoj, pronalaska putnika zbog kojih su ti letovi trebali djelovati kao komercijalni, izvlačenja droge iz zrakoplova, daljnji prijevoz te raspačavanje droge i transfer novca.

“U okviru realizacije plana zločinačkog udruženja, pod paravanom komercijalnog leta s putnicima, tijekom 2018. i 2019. godine realizirana su najmanje tri leta. U prva dva leta je dopremljena veća, točno neutvrđena, količina kokaina u Europu, dok trećim letom kokain nije dopremljen zbog poduzete policijske kontrole zrakoplova na aerodromu u Asunciónu u Paragvaju.

Potom su okrivljenici od 13. do 16. svibnja 2019. organizirali novi let i to iz Nice prema Urugvaju, za Montevideo i s povratkom preko Nice u Basel, a kojim je dovezena nova količina kokaina koja je iskrcana iz zrakoplova i prebačena u podzemnu garažu u tom gradu”, navodi Uskok.

Narkobos uhićen kraj kombija punog kokaina

Tamo je policija uhitila Dokovicha, češkog državljanina Aleša Sokolika i hrvatskog državljanina Silvia Beljevića kraj kombija u kojem je pronađen 21 kofer sa 600 kilograma i 773 grama kokaina, vrijednosti od minimalno 18 milijuna eura.

Osim toga Dokovicha Uskok tereti i da je u listopadu 2018. iz Francuske u Zagreb dovezao automobil u čijoj je podnici dograđen posebni spremnik za krijumčarenje s kojim je potom otputovao u Srbiju. Tamo ga je 28. listopada 2018. predao okrivljenicima radi odlaska u Belgiju i preuzimanja novca pribavljenog prodajom kokaina i njegove dopreme do Hrvatske.

Dvoje njegovih suradnika potom su 29. listopada 2018. u Antwerpenu u Belgiji preuzeli novac pribavljen prodajom kokaina te ga sakrili u spremnik i krenuli u Hrvatsku, gdje su 30. listopada 2018. zaustavljeni na graničnom prijelazu Bregana. U vozilu je tada pronađeno i 1.010,200 eura pri čemu su na novčanicama i omotima u kojima je novac bio pakiran pronađeni tragovi kokaina.

Uskok tvrdi da je tome prethodilo “najmanje 20 tako odrađenih transfera ilegalno stečenog novca”, na koji način je skupina zaradila najmanje 18 milijuna eura.

“Takva je korist ostvarena i ranijim dovozima u točno neutvrđenom iznosu, ali svakako većem od zaplijenjenih 1.010.200 eura, kao i plaćenim troškovima u svrhu krijumčarenja kokaina za prva tri leta od minimalno 900.000 eura te uplaćenim 1,1 milijun eura za kupnju zrakoplova, sveukupno 23.010.200 eura. Dio novca je raspodijeljen među članovima zločinačkog udruženja u zasad točno neutvrđenim omjerima”, tvrdi tužiteljstvo.

Pod okriljem Eurojusta dogovoreno da im se sudi u Hrvatskoj

Dokovich je navodno od lipnja 2018. do 16. svibnja 2019. u Zagrebu i Rovinju, od osmookrivljenog kriminalističkog policajca zatražio da mu izvrši provjere o pogodnom identitetu koji će koristiti radi izrade isprave s njegovom fotografijom.

Policajac mu je navodno dostavio podatke, a to je učinio i kada je podnio zahtjev za putovnicu na ranije provjereni identitet. Tako pribavljenim ispravama Dokovich se poslužio za osnivanje trgovačkog na adresi društva sa sjedištem na adresi optuženog policajca.

Uskok je u optužnici predložio produljenje istražnog zatvora protiv sedmero okrivljenika te oduzimanje blokiranih 10 milijuna kuna u gotovini.

Policijsku akciju “Familia” realizirala je hrvatska policija u suradnji s nadležnim tijelima Češke, Srbije, Švicarske i Francuske. Doprinos tijekom istrage dale su Slovenija, Belgija i Nizozemska, a suradnja je ostvarena i s Italijom.

U sklopu dogovora s predstavnicima nadležnih tijela svih zemalja koje su sudjelovale u akciji ”Familia” i Eurojusta, krajem prošle godine dogovoreno je da se kazneni postupak protiv krijumčara treba voditi uglavnom u Hrvatskoj.

Na zagrebačkom Županijskom sudu uskoro bi trebalo biti zakazano ročište na kojem će se odlučivati o produljenju istražnog zatvora, a potom i osnovanosti Uskokove optužnice.