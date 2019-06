URINIRAO PO SPOMENIKU U SINJU: Sada je otkrio zašto je to učinio: ‘Ispričavam se svima koje sam povrijedio, iskreno mi je žao, ali…’

Nemam protiv partizana ništa, ali imam protiv ljudi koji predstavljaju antifašiste i veličaju jugoslavensku zastavu pod kojom su ubijani hrvatski branitelji, silovane žene, masakrirani civili… Ne zanimaju me nije lijevi ni desni, nego boljitak Lijepe naše, kaže B.S.

Čovjek koji je jučer urinirao u parku ispred spomen kosturnice palim pripadnicima NOB-a u Sinju otkrio je za Dalmatinski portal zašto je to učinio. Rekao je da je bio isprovociran zbog toga što je čelnik sinjskih antifašista Marinko Poljak prošle godine na obilježavanju bitke na Sutjesci nosio jugoslavensku zastavu.

“Bio sam revoltiran veličanjem zastave pod kojom su ubijani ranjenici u vukovarskoj bolnici i ostali hrvatski branitelji te silovane Hrvatice. Bio je to moj spontani i nesmotreni čin jer sam čuo da tu uskoro dolazi delegacija položiti cvijeće”, rekao je B.S., koji kaže da mu nije do medijskog eksponiranja, iako je na prvu djelovalo da želi da se o tom njegovom činu priča.

PROSLAVA DANA ANTIFAŠISTIČKE BORBE U SINJU: Urinirao na spomen-kosturnicu i glasno puštao Thompsona, uhićen je

Ponosi se pokojnim djedom koji je ranjen kao partizan

“Ponosim se sa svojim pokojnim djedom koji je 1945. godine ranjen kao partizanski vojnik prilikom oslobađanja Knina od nacističkih okupatora. Ponosim se svim hrvatskim dalmatinskim partizanima koji su stali u obranu najljepše nam Dalmacije. Isto tako sramim se jednoga dijela partizana koji su naše ljude Hrvate bacali po jamama počevši od Kamešnice, Dinare, Svilaje, cijele Zagore, dijelova Hrvatske i Slovenije”, kazao je.

“Nemam protiv partizana ništa, ali imam protiv ljudi koji predstavljaju antifašiste i veličaju jugoslavensku zastavu pod kojom su ubijani hrvatski branitelji, silovane žene, masakrirani civili… Ne zanimaju me nije lijevi ni desni, nego boljitak Lijepe naše. Ispričavam se svim građanima koje sam povrijedio, iskreno mi je žao, ali moj čin je bio isključivo potaknut veličanjem neprijateljske zastave”, kazao je B.S. za Dalmatinski portal.

Gledao kako mu rodbina i susjedi pogibaju

Dodao je to možda teže razumjeti ljudima koji nisu kao djeca doživjeli da ih zasipaju granatama od 1991. do 1995. i koji nisu trebali gledati kako im rodbina i susjedi pogibaju. A on je to u Sinju kao 11-godišnjak morao proživjeti.

Inače, on je u subotu priveden i doveden na saslušanje pred dežurnog suca u Splitu. Sumnjiči se za remećenje javnog reda i mira i to za kršenje članka 14 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira koji glasi: “Tko na javnom mjestu vrijeđa ili omalovažava moralne osjećaje građana, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaća valute od 50 do 200 DEM ili kaznom zatvora do 30 dana”, javlja Dalmacija danas.