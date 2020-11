Baka je 27. studenoga 2017. popila izmućkani unukov koktel i u teškom stanju završila u KBC- Rebro, gdje je potom i preminula

Slovenac sa zagrebačkom adresom – Dean Š. (45), naći će se na optuženičkoj klupi Općinskog suda u Zagrebu jer je svojoj baki pomogao da se ubije, javlja Jutarnji list.

Dean je baki kupio solnu kiselinu marke Meteor koju je ulio u bočicu s natpisom Aethanolum dilutum te je stavio na dno ormara.

“Odbijao sam joj to kupiti, ali jedan dan sam otišao do trgovine. Kad sam je donio u kuću, baka je išla za mnom i tražila da joj dam da popije. Stavio sam je u ormarić. Ona me prisilila da joj je kupim i iskreno, nisam vjerovao da će to popiti. I ne smatram se krivim. Svima je govorila u kući da će se ubiti”, branio se Dean Š.

Baka je 27. studenoga 2017. popila izmućkani unukov koktel i u teškom stanju završila u KBC- Rebro, gdje je potom i preminula.

Sumnja je brzo pala na njezina unuka koji nije skrivao da ga je “baka molila da joj kupi varikinu da se ubije” jer je patila od depresije nakon što je izgubila sina.

Priznanje šokiralo ukućane

Tužiteljstvo je nakon trogodišnje istrage podignulo optužnicu protiv pokojničina unuka te za njega traže sedam mjeseci zatvora s jednogodišnjim rokom kušnje. Inače, za kazneno djelo sudjelovanja u samoubojstvu zapriječena je kazna do tri godine zatvora.

Deanovo priznanje šokiralo je redom sve ukućane, a iz kuće u kojoj je pomogao baki da se ubije, odselio je u srpnju prošle godine.

Teta V. H. kazala je kako depresija njezine majke pogoršala 2016. nakon smrti sina, njezina brata, dok se zet pokojne, M. H., prisjetio kako je punica često plakala i pila lijekove za smirenje.