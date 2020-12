UMIROVLJENICA U KRIŽEVCIMA UMRLA OD GUŠENJA MONOKSIDOM: Zamalo stradao i sin: ‘Jedva sam stigao istrčati na dvorište’

‘Susjed i kazao da ne vidi dim iz dimnjaka i da kokice nisu bile puštene. To mi je bio alarm da nešto nije u redu’, ističe

U nedjelju oko podneva u Križevcima 79-godišnja umirovljenica posljednji put je viđena živa. Dan kasnije oko 14 sati pronađena je mrtva u spavaćoj sobi. Kako je izvjestila policija, otrovala se zbog neispravne električne deke. Kabel deke bio je potrgan zbog čega je došlo do progorijevanja, a time i stvaranja jakog dima koji je u sebi sadržavao otrovne plinove.

„U ponedjeljak sam zvao majku da mi kaže ako nešto treba. No nije mi se javljala. Sat kasnije sam ju nazvao na mobitel, alki isto se nije javljala, pa sam pomislio da je otišla kod kokica, ili u vrt ili kod susjede gdje je znala odlaziti. U međuvremenu me nazvao susjed i kazao da ne vidi dim iz dimnjaka i da kokice nisu bile puštene. To mi je bio alarm da nešto nije u redu i odmah sam došao, ali je kuća bila zaključana, ispričao je za 24sata Zvonko Hleb, sin umirovljenice Đurđice,

Nije uspio ući na ulazna vrata, pa se popeo na balkon i otvorio vrata koja vode do kuhinje. “Kuća je bila puna dima i monoksida. Odmah sam otvorio ulazna vrata i jedva stigao istrčati na dvorište jer sam se gotovo srušio od monoksida – ispričao nam je Zvonko.

“Zadnji put sam ju vidio u subotu kad sam joj donio drva za ogrjev. Kako je padao snijeg sam joj donio drva za par dana. Očistio sam kuću i peć jer je bila slabije pokretna. Bio sam nekoliko sati kod nje. Oko 13.30 sam otišao, a idući dan joj je prijepodne došao unuk”, rekao je sin.. Policija će o tragediji izvijestiti i Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru.