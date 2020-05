UMIROVLJENI KRIMINALIST: ‘Policija je taktički pogriješila u početku’; PSIHOLOGINJA: ‘Ovo je mogla učiniti samo poremećena ličnost’

‘Posao policije nije trebao stati niti jednog trenutka, a trebali su se uključiti i kolege iz krim-policije iz odsjeka za krvne delikte koji bi pripomogli”, kazao je umirovljeni načelnik odsjeka za potrage PU zagrebačke Željko Pul govoreći o neuspjeloj policijskoj potrazi za Jasminom Dominić iz 2005. godine

Nečuven i stravičan zločin počinjen prije 19 godina, a otkriven prošle subote, trebao bi biti razjašnjen nakon što se obavi obdukcija tijela Jasmine Dominić, pronađenog u škrinji za zamrzavanje u obiteljskoj kući u Palovcu u Međimurju.

Zasad je za ubojstvo osumnjičena njezina sestra Smiljana Srnec kojaj se nalazi u pritvoru. U ponedjeljak popodne Telegram je neslužbeno objavio, pozivajući se na izvore bliske istrazi, da se Srnec “slomila” pred istražiteljima i priznala ubojstvo, no službene potvrde te informacije još nema, a istu su demantirali njezin odvjetnik i suprug.

‘Ako je zamrzivač stalno radio, tijelo je dobro očuvano’

Jasmina Dominić netragom je nestala 2000. godine, a 2005. službeno je proglašena nestalom. tada je i policija bez uspjeha provela istragu. Smiljana Srnec svo to vrijeme uvjeravala je obitelj i prijatelje da joj je sestra otišla u Francusku i našla posao na brodu, a navodno je u nekoliko navrata tvrdila da je nakratko dolazila u Palovec, iako je nitko od susjeda i mještana nije vidio.

Govoreći o ovom slučaju u Temi dana na Hrvatskoj radioteleviziji, umirovljeni predstojnik Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Dušan Zečević, kazao je da bi tijelo ubijene trebalo biti dobro očuvano ako je zamrzivač u kom je pronađeno čitavo vrijeme bio uključen u struju. Ako je zamrzivač povremeno bio isključivan, to bi moglo, kazao je, poremetiti stanje tijela

“Obdukcijom će se doznati uzrok smrti, a to ovisi o stanju tijela. Ako je tijelo bilo zamrznuto onda je za očekivati da će biti u dobrom stanju i da će se obdukcijom moći utvrditi eventualne ozljede ili druga patološka stanja. Identitet će se najvjerojatnije raditi dijelom iz DNK”, kazao je Zečević.

‘Policijska istraga nije trebala stati niti jednog trenutka’

Umirovljeni načelnik odsjeka za potrage policijske uprave zagrebačke Željko Pul smatra, temeljem iskustva i raspoloživih podataka, da su službenici PU međimurske imali određenih taktičkih pogrešaka u početku, odnosno prilikom samog zaprimanja prijave o nestanku osobe prije 14 godina.

“Što se tiče pretraživanja kuće ono nije nužno prilikom zaprimanja prijave o nestanka osobe. No policija je morala doći do indicija, javnog pogovora, određenih činjenice i sve to isprovjeravati te nakon određenog protoka vremena to sve izanalizirati i tada ponovno poduzimati dodatne mjere i radnje. Posao policije nije trebao stati niti jednog trenutka, a trebali su se uključiti i kolege iz krim-policije iz odsjeka za krvne delikte koji bi pripomogli”, kazao je Pul u Temi dana.

‘Očito je ona stvari uspjela držati ispod površine’

Na pitanje kakav bi to bio poremećaj osobe koja bi nakon ubojstva leš zadržala u kući pored obitelji i djece, psihologinja Mirjana Nazor rekla je da joj je teško postavljati dijagnozu jer se radi o psihijatrijskoj domeni.

“Ono što mogu sa sigurnošću reći jest da je toj osobi teško narušeno mentalno zdravlje kad je uspjela tolike godine funkcionirati znajući da je to tijelo u neposrednoj blizini njezine obitelji”, kazala je Nazor.

I Zečević je kazao da je u svojoj karijeri vidio puno strašnih stvari, ali nešto ovakvo nikad.

“Mislim da nitko niti u Hrvatskoj nije doživio takav slučaj”, dodao je.

Psihologinja Nazor ustvrdila je kako je karakteristika poremećenih ličnosti upravo ta da uspijevaju ostaviti dojam dobre osobe iako skrivaju takve strašne stvari.

“Ostavljaju dojam sasvim normalne, ljubazne osobe koja je čak rado prihvaćena u susjedstvu, a nažalost iza te maske stoji nešto sasvim drugo. Očito je ona stvari uspjela držati ispod površine. Možda će sad to izaći na površinu pa će biti donekle lakše razumjeti što se to događalo kroz sve ove godine”, zaključila je Nazor.

