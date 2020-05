UHVAĆENA TROJICA PIJANIH POLICAJACA: Porušili prometne znakove, opirali se privođenju te završili na triježnjenju

Sva trojica policajaca koji su u alkoholiziranom stanju vozilo porušili prometne znakove u kružnom toku u Županji bili su izvan službe, a o njihovu prekršaju i o mjestu nesreće nadležna policijska uprava niti MUP nisu izvijestili javnost

U srijedu u 23.25 sati trojica policajaca u alkoholiziranom stanju vozeći se osobnim vozilom VW Passat srušila su dva prometna znaka u kružnom toku u Ulici Josipa Jurja Strossmayera u Županji. Potom su pobjegli s mjesta nezgode, a zatim se opirali privođenju. Na koncu su završili na triježnjenju. Odbili su reći koji je od njih upravljao vozilom, piše Večernji list.

Sva trojica bili su izvan službe, a o njihovu prekršaju ni o mjestu nesreće nadležna policijska uprava ni Ministarstvo unutarnjih poslova nisu izvijestili javnost.

Najstariji privedeni policajac vrijeđao kolege

Na upit Večernjeg lista, glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske Dragoslav Živković potvrdio je da su u bijegu s mjesta nezgode sudjelovala dvojica pripadnika osječke Specijalne jedinice policije – 27-godišnjak iz Strizivojne te njegov godinu mlađi kolega iz Privlake te 29-godišnji policajac, također iz Privlake, koji radi u postaji granične policije u Vrbanji. S njima je u automobilu đakovačkih registracijskih oznaka u vlasništvu oca jednog od policajaca bio i jedan 23-godišnjak iz Vinkovaca.

Njihov prekršaj u kružnom toku uočila je policijska patrola pa su stoga brzo i pronađeni na obližnjoj benzinskoj crpki. Kada su privedeni u policijsku postaju, najstariji među njima počeo je vrijeđati kolege pa je dobio optužni prijedlog zbog omalovažavanja službene osobe. Za taj prekršaj u najtežem slučaju predviđena je kazna zatvora u trajanju do 30 dana, a u blažem novčana kazna u iznosu (preračunatoj protiuvrijednosti) od 50 do 200 njemačkih maraka. On je i jedini od privedenih odbio alkotestiranje.

Nisu htjeli reći tko je od njih vozio

Drugi privedeni pripadnik specijalne policije imao je 1,44 promila alkohola u krvi, granični policajac je imao 1,10 promila, a najtrezniji među njima bio je 23-glodišnji civil s 0,55 promila alkohola u krvi.

Glasnogovornik PU vukovarsko-srijemske potvrdio je Večernjem listu da nitko od privedenih nije htio reći tko je upravljao vozilom, ali naknadno je – vjerojatno uzimanjem otisaka s volana – utvrđeno da je to bio 26-godišnjak iz Privlake koji je “izgubio nadzor nad upravljačem”. Pijani vozač naposljetku je dobio optužni prijedlog zbog toga što je prouzročio prometnu nezgodu te pobjegao.

Kako bi se poštovale mjere socijalne distance, ali i kapaciteti jedinice za trežnjenje, “vesela” četvorka koja se očito vraćala iz provoda odvedena je na dvije odvojene lokacije na triježnjenje, a ujutro su pušteni kućama. Trojicu policajaca vjerojatno čeka i disciplinski postupak, a u krajnjem slučaju prijete im otkazi.