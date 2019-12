UHITILI DVOJICU ORGANIZATORA BRUTALNOG UBOJSTVA U OMIŠU, A ONDA I UBOJICU: Odao ih je ukradeni skuter, evo tko su oni

Policija će nad uhićenima provesti kriminalističku obradu te se očekuje njihovo privođenje nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu uz kaznenu prijavu za ubojstvo

Splitska policija uhitila je u četvrtak ujutro dvojicu muškaraca u Omišu za koje se sumnja da su naručili i organizirali ubojstvo 38-godišnjeg Karmelina Fistanića iz Piska 9. studenoga ove godine u Omišu, javlja Slobodna Dalmacija. Neslužbeno se doznaje da su uhićeni Jerko Pirić, za kojeg se smatra da je naručio ubojstvo svog bivšeg poslovnog partnera, te Vlado Zolota koji je, sumnjaju u policiji, pomogao organizirati likvidaciju.

Nedugo potom u Šibeniku je uhićen i ubojica – Stipe Ringwald. Riječ je o bivšem motociklističkom prvaku i čovjeku s podebljim kriminalnim dosjeom za kojeg sumnjaju da je izvršio egzekuciju odnosno da je ispalio najmanje šest hitaca u glavu sada pokojnog Fistanića.

Nešto više od mjesec dana nakon brutalnog ubojstva, policija je uspjela doći do informacija koje su ih dovele do odbačenog skutera za koji je utvrđeno da je ukraden u Splitu u kolovozu ove godine. Vještačenjem bioloških i drugih tragova na skuteru pronađen je, doznaje Slobodna, DNK pokojnog Fistanića te je to bio dovoljno čvrst indikator da se krene u akciju.

Skrili oružje

Prema dosadašnjim spoznajama policijskih istražitelja, Jerko Pirić je uz pomoć svog prijatelja Zolote, vlasnika nekoliko ugostiteljskih objekata u Omišu, organizirao ubojstvo, pronašli su apartman u koji su smjestili Ringwalda i koji mu je služio kao baza. Oni su i organizirali i krađu skutera te su Ringwaldu dali i oružje koje su nakon likvidacije i ubojičinog bijega sakrili.

Pucali u njega dok je jeo

Podsjetimo, početkom studenoga na Jadranskoj magistrali, kod skretanja za Brzet u automobilu je ubijen 38-godišnjak dok je sjedio u parkiranom Volkswagenu sa svojom djevojkom. Jeli su hranu netom kupljenu u fast foodu.

U jednom trenutku, do automobila se dovezao motociklist odjeven potpuno u crno i s kacigom na glavi te je iz najvjerojatnije automatskog pištolja marke škorpion direktno u glavu s više hitaca upucao Fistanića. Šokirana djevojka prošla je bez ozljeda.