UHIĆEN ZBOG OTMICE, PLJAČKE I SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJA: Hrvat (26) u Mariboru oteo 22-godišnjakinju uz prijetnju pištoljem

Osim što je djevojku oteo, 26-godišnjak ju je i opljačkao uzevši joj mobitel i novčanik

U Mariboru je policija uhitila hrvatskog državljanina (26) koji je osumnjičen za otmicu, pljačku i seksualno uznemiravanje, javlja portal 24ur. Što se dogodilo? Mladić je 2. listopada navečer u okolici Maribora oteo 22-godišnjakinju kada se ona poslije posla osobnim automobilom vraćala kući. Kada se djevojka htjela uključiti u promet, došao je mladić te joj svojim vozilom blokirao put.

Policija javlja da je bio maskiran te prijetio pištoljem pa ušao u djevojčin automobil i natjerao je da ga odveze do druge lokacije. Premda je mladić osumnjičen za seksualno uznemiravanje, policija navodi da silovanja nije bilo. Osim što je djevojku oteo, 26-godišnjak ju je i opljačkao uzevši joj mobitel i novčanik.

HRVAT U NJEMAČKOJ UBIO KOLEGU I SEBE: ‘Pozvao ga je na razgovor, a zatim su se čuli pucnjevi. U kontejneru su našli dva tijela’

Odvezao se u automobilu otete djevojke

Hrvat je djevojci zaprijetio i kazao “da ništa ne govori policiji jer ju on drži na oku”. Odvezao se do mjesta otmice i pobjegao u djevojčinom automobilu. Kratko nakon toga, vratio se po svoje vozilo. Oteto vozilo je brzo pronašla slovenska policija, a mladić je uhićen jutro poslije, 3. listopada. Uhićen je na svojoj privremenoj adresi u Mariboru, piše 24ur.

Ovog Hrvata sumnjiči se za još dvije oružane pljačke koje je počinio na sličan način. Druga je od 30. rujna kada je također prepriječio put 36-godišnjakinji kada je došao do njenog automobila i uz pištolj tražio njen novčanik. No, ona u njemu nije imala novca pa ga je baio u kanal i odvezao se u smjeru Maribora. Prvi put je to učinio 23. kolovoza kada je uz pomoć dva slovenska državljanina u centru Maribora oteo 37-godišnjaka te ga lakše ozlijedio. Dok slovenska policija istražuje ovaj slučaj, mladiću je određen pritvor. Zatvorska kazna u trajanju od pola godine do 15 godina prijeti mu zbog otmice. Do deset godina zatvora čeka ga zbog pljačke, a za nanošenje tjelesnih ozljeda prijeti mu novčana kazna ili godina dana zatvora.

Miran Šandl, glasnogovornik PU Maribor zamolio je sve koji nešto znaju o ovom Hrvatu ili o nekom njegovom kaznenom djelu da obavijeste policiju.

HRVAT I NJEGOVA PARTNERICA IZ BOSNE OPLJAČKALI JAVNI WC U MÜNCHENU: Iz automata izvukli čak 30 tisuća eura