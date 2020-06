UHIĆEN VELJKO BARBIERI: Gastro stručnjak vidno pijan pucao u drvo ispred kuće; Policiji predao AK 47, pušku i pištolj…

Oružje koje je Barbieri posjedovao moglo bi biti iz Domovinskog rata, no to se još uvijek mora utvrditi

U Makarskoj je uhićen 70-godišnji poznati hrvatski stručnjak za gastronomiju i književnik Veljko Barbieri. Prema saznanjima Slobodne Dalmacije, Barbieri je u ponedjeljak oko 18 sati u Makarskoj, u vidno pijanom stanju ispalio više hitaca u drvo koje se nalazi ispred njegove obiteljske kuće u ulici Šetalište dr. fra Jure Radića.

“Izlaskom na mjesto događaja zatečen je muškarac koji se dovodi u svezu s ovim događajem, a isti se nalazio u vidno alkoholiziranom stanju. Doveden je u službene prostorije gdje je zadržan do prestanka djelovanja opojnog sredstva. U tijeku je kriminalističko istraživanje u sklopu kojeg će bit provedena i pretraga doma. U ovom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba”, rekli su iz PU splitsko-dalmatinske za Slobodnu Dalmaciju.

Policiji predao niz oružja

Nakon privođenja, u organizmu poznatog gastronoma izmjereno je 1,76 promila alkohola nakon što su ga alkotestirali u postaji. Kada je policija došla pred njegovu kuću, Barbieri je dobrovoljno policajcima predao automatsku pušku AK 47, jedan plinski pištolj, jednu zračnu i jednu malokalibarsku pušku.

Slobodna Dalmacija javlja da se u trenutku pisanja članka o Barbierijevom pucanju po dvorištu on još uvijek nalazi u PP Makarska. Oružje koje je Barbieri posjedovao moglo bi biti iz Domovinskog rata, no to se još uvijek mora utvrditi. Naime, on je sudjelovao u Domovinskom ratu i umirovljen je kao pukovnik Hrvatske vojske.

Barbieri bi nakon ovog čina mogao biti prijavljen za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.